Архитектурный совет Нижегородской области рекомендовал взять за основу проект станций будущей канатной дороги Общество

Проект станции канатной дороги

Архитектурный совет Нижегородской области при Минграде рекомендовал взять за основу проект станций будущей канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель проекта канатной дороги ООО "Урбантех" Алексей Иванищев рассказал, что разработанные проекты станций "Заречная", "Тихая гавань" и "Проспект Гагарина" подразумевают особый акцент на удобстве пассажиров канатной дороги, включая маломобильных людей и родителей с детскими колясками: на каждой станции предусмотрены лифты, эскалаторы, туалеты, а также комнаты матери и ребенка. Станции будут представлять собой полностью закрытые павильоны с системами отопления и кондиционирования воздуха, а каждая кабинка будет оснащена подогревом.

"Канатная дорога – это плюс, организация такой связи интересна для города. Что касается архитектурного облика павильонов, считаю, что они должны быть звеньями одной пространственной сети. Будто бы именно по этому пути коллеги и шли, но окончательного результата пока не получено. Если станция "Заречная" больше похожа на здание, то "Тихая гавань" - на некий предметный дизайн. Мне бы хотелось видеть единое решение станций", - сказала член архсовета, главный архитектор архитектурной мастерской ННГАСУ профессор Анна Гельфонд.

В плане строительства канатной дороги предусмотрено три станции для посадки и высадки пассажиров: около станции метро "Заречная", в конце Заречного бульвара (ближе к р. Оке, в районе пролегания будущего дублера проспекта Ленина, что удобно пассажирам, которые будут пользоваться дорогой-дублером) и вблизи аквапарка на пр. Гагарина.

Точное расположение станций на сегодняшний день не определено, на суд экспертов представлены первые предложения их возможного внешнего вида.

По итогам обсуждения члены архсовета поддержали это мнение, рекомендовав ООО "Урбантех" при дальнейшей проработке внешнего вида станции взять за основу концепцию станции "Тихая гавань".

Напомним, проект строительства канатной дороги через Оку реализуется по принципу государственно-частного партнерства, без привлечения бюджетных средств, в рамках концессионного соглашения между регионом и ООО "Урбантех", выступающим в качестве концессионера.