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Общество

Глеб Никитин принимает участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде

22 апреля 2023 11:16  [119] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин 22 апреля принимает участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, с утра он уже принял участие в уборке от мусора прибрежной территории в районе Мещерского озера.

Губернатор отметил, что он разделяет жалобы местных жителей, также есть вопросы и к местной администрации.

"Надеюсь, нашей сегодняшней акцией мы привлечем внимание к этому месту и ситуация изменится в лучшую сторону. А сейчас едем в парк Пушкина - центральную площадку Всероссийского субботника в Нижнем Новгороде!", - написал глава региона.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 22 апреля проходит общегородской субботник.

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Теги:
Глеб Никитин Субботник
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