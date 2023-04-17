Глеб Никитин принимает участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин 22 апреля принимает участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, с утра он уже принял участие в уборке от мусора прибрежной территории в районе Мещерского озера.

Губернатор отметил, что он разделяет жалобы местных жителей, также есть вопросы и к местной администрации.

"Надеюсь, нашей сегодняшней акцией мы привлечем внимание к этому месту и ситуация изменится в лучшую сторону. А сейчас едем в парк Пушкина - центральную площадку Всероссийского субботника в Нижнем Новгороде!", - написал глава региона.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 22 апреля проходит общегородской субботник.