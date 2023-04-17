Сухая трава загорелась в Кстовском районе днем 22 апреля Происшествия

Сухая трава загорелась днем 22 апреля в Артемовских лугах в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информация о возгорании поступила спасателям в 12.34. В настоящее время на месте ЧП находятся 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Устанавливается общая площадь пожара, предпринимаются меры для тушения огня.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в промзоне Дзержинска.