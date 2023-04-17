Юрий Шалабаев вместе с Глебом Никитиным проголосовали за благоустройство объекта по программе ФКГС на 2024 год Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава города Юрий Шалабаев проголосовал за одно из общественных пространств, которые будут благоустроены по программе ФКГС 2024 года. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Юрия Шалабаева, он отдал свой голос за одно из нижегородских общественных пространств в рамках голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" 2024 года сегодня во время Всероссийского субботника в парке Пушкина вместе с губернатором Глебом Никитиным.

"Призываю всех воспользоваться такой возможностью и принять личное участие в составлении списка парков и скверов, которые будут благоустроены в следующем году. Не забываете, что с этого года можно выбрать территорию в любом районе города, а не только по прописке, как раньше", - отметил глава города.

Выразить свое мнение можно до 31 мая 2023 года на сайте https://golosza.ru/ или в одном из специальных волонтёрских пунктов, которые открыты в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода и во всех МФЦ города.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в разных районах уже приступили к благоустройству территорий – подрядчики демонтируют старую инфраструктуру, убирают аварийные деревья и сухую поросль. "В этом году предстоит обустроить 30 новых пространств. 15 апреля стартовало голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2024 году", - отметил глава города.