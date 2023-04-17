Нижегородские полицейские задержали угонщика японского внедорожника Происшествия

Сотрудники полиции задержали угонщика японского внедорожника, который был похищен в одном из дворов Сормовского района Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, сообщение об угоне автомобиля стоимостью 1,4 млн рублей поступило в отдел полиции по обслуживанию Сормовского района в январе текущего года. Автомобиль был обнаружен в этот же день в нескольких кварталах от места парковки.

По факту неправомерного завладения чужим автомобилем без цели хищения дознанием возбуждено уголовное дело.

В апреле сотрудники уголовного розыска после детального исследования улик, установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Сормовского района. Уже в отделении полиции он сообщил, что угон совершил в состоянии алкогольного опьянения. Машиной решил воспользоваться, так как водительская дверь оказалась незапертой, а двигатель внедорожника запускался при нажатии кнопки.

Согласно действующему законодательству, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.