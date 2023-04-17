Автомобиль сгорел под метромостом в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль Фольксваген Поло сгорел под метромостом в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании автомобиля на улице Канавинская у дома №8 поступило 22 апреля в 20:08.
Водитель и пассажиры успели покинуть автомобиля, когда тот вспыхнул, сообщают очевидны происшествия в соцсетях.
В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 6 человек, 1 единица техники. Обгорел автомобиль на площади 2 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
Причина - неисправность механизмов транспортного средства.
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