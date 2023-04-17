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Происшествия

Автомобиль сгорел под метромостом в Нижнем Новгороде

23 апреля 2023 11:16  [98] Происшествия

Легковой автомобиль Фольксваген Поло сгорел под метромостом в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании автомобиля на улице Канавинская у дома №8 поступило 22 апреля в 20:08.

Водитель и пассажиры успели покинуть автомобиля, когда тот вспыхнул, сообщают очевидны происшествия в соцсетях.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 6 человек, 1 единица техники. Обгорел автомобиль на площади 2 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Причина - неисправность механизмов транспортного средства.

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Теги:
МЧС Пожар
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