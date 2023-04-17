Занятия по социальной адаптации безработных пройдут в центрах занятости Нижегородской области Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут занятия по социальной адаптации безработных, сообщает управление по труду и социальной занятости населения региона.

В Нагорном филиале Нижнего Новгорода мероприятие состоится 25 апреля с 10.00 до 12.00, в Дзержинском – 26 апреля с 11.00 до 12.00.

Занятия по социальной адаптации помогают определить трудности поиска работы, оценить сильные стороны претендента, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

На занятиях по соцадаптации безработные смогут грамотно составить резюме, обрести навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и освоить стратегию поиска работы. Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность на рынке труда и способствует трудоустройству.

В рамках мероприятий психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни человека и даст советы по подготовке к собеседованию и работе.

Балахнинский филиал Нижегородского центра занятости населения 26 апреля с 9.30 до 12.00 планирует провести групповое занятие по психологической поддержке для безработных «Новый старт». Практикум поможет по-новому взглянуть на себя и на свою жизненную ситуацию, определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

На занятиях соискатели могут освоить методы борьбы со стрессом, сформировать стратегию поведения при поиске работы, ознакомиться с принципами самопрезентации при встрече с работодателями.

Опыт показывает, что участие в занятиях и тренингах по психологической поддержке повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству.