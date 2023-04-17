Сходы на станциях метро "Ленинская" и "Парк культуры" Нижнего Новгорода перекроют с 24 апреля Общество

Сходы на станциях метро "Ленинская" и "Парк культуры" Нижнего Новгорода перекроют с 24 апреля, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем telegram-канале.

Он отметил, что уже с понедельника начинается работа по строительству наземных крытых павильонов. Первыми возведут павильоны на станции "Ленинская" и "Парк культуры" нижегородского метрополитена.



Стоит обратить внимание, что в связи с началом строительных работ будет перекрыто движение у этих станций и сходы:

•сходе № 1 станции "Ленинская" (выход на ул. Июльских дней к Бизнес-центру);

•сходе № 1 станции "Парк Культуры" (выход на ул. Веденяпина к ДК ГАЗ).