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Общество

Митрополит Георгий вручил дипломы победителям финала Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры

23 апреля 2023 14:45  [95] Общество
Фото пресс-службы Нижегородской митрополии

Фото пресс-службы Нижегородской митрополии

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вручил дипломы победителям финала Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что 23 апреля в Нижнем Новгороде завершился финальный тур Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры среди учащихся 3-6 классов.

Финалисты приняли участие в Божественной литургии в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Ребята исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. По окончании богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий поздравил победителей и вручил им дипломы. Все участники олимпиады получили пасхальные подарки.

Абсолютным победителем олимпиады среди 3-6 классов стала ученица ульяновской средней школы №15 Мария Прокофьева, среди 5-6 классов — ученица нижегородского лицея №82 Анна Коровина. В число победителей среди 3-4 классов вошли воспитанница московской православной Свято-Петровской школы Анна Щекачева и учащийся московской школы №2005 Кирилл Атутов, среди 5-6 классов — ученица нижегородского лицея №82 Полина Тимофеева, ученица расположенной в Воскресенском благочинии Нижегородской епархии гимназии №38 Любовь Нажимова и воспитанница московской православной Свято-Петровской школы Татьяна Николаева.

В школьном туре данной олимпиады приняли участие более 75 тысяч учащихся со всей России и ближнего зарубежья.

В Нижнем Новгороде открытие финального тура состоялось 21 апреля. Для участия в финале в столицу Приволжского федерального округа приехали 40 лучших знатоков православной культуры из 14 регионов России. Среди финалистов 8 человек представляют Нижегородскую область.

Организатором проведения данной олимпиады является Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

По благословению митрополита Георгия координатором проведения финала на Нижегородской земле выступил отдел образования и катехизации Нижегородской епархии, а принимающей площадкой была Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского.

Организаторы подготовили обширную программу проведения финала.

Он начался с молебна в храме в честь Вознесения Господня на улице Ильинской. По окончании молебна для ребят была проведена экскурсия по этому храму.

Затем в актовом зале Сергиевской православной гимназии состоялось открытие олимпиады. Далее на спортивной площадке гимназии на свежем воздухе состоялся марафон знакомств, где все участники представили свои регионы. Завершился день мультимедийной игрой.

22 апреля ребята писали основную письменную работу с различными типами заданий от тестов и кроссвордов до небольшого сочинения.

23 апреля в заключение мероприятий в Нижнем Новгороде финалисты посетили находящийся на Нижегородской ярмарке исторический парк "Россия — моя история". Там они подвели итоги олимпиады: посмотрели подготовленные организаторами видеоролики, поблагодарили всех, кто приложил свои силы и старания для организации финала.

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Теги:
Образование Олимпиада Религия
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