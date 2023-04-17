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Общество

Коммунальщики нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы более чем на 4 млн рублей с начала 2023 года

23 апреля 2023 15:15  [42] Общество

Коммунальные компании нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы более чем на 4 млн рублей с начала года по обращениям ГЖИ. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

Отметим, что только с начала 2023 года в нагорный отдел ГЖИ поступило 3716 жалоб от нижегородцев. По итогам проверок выписано 758 предостережений.

Одна из самых распространенных жалоб в весеннее время – на протекающие кровли. С начала 2023 года только на портал "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе" поступило 220 жалоб о протечках кровли и сообщения о по вопросам ремонта.

Напомним, что содержание кровли в нормативном состоянии – это обязанность домоуправляющей компании.

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Теги:
ГЖИ ДУК Штраф
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