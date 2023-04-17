Коммунальщики нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы более чем на 4 млн рублей с начала 2023 года Общество

Коммунальные компании нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы более чем на 4 млн рублей с начала года по обращениям ГЖИ. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

Отметим, что только с начала 2023 года в нагорный отдел ГЖИ поступило 3716 жалоб от нижегородцев. По итогам проверок выписано 758 предостережений.

Одна из самых распространенных жалоб в весеннее время – на протекающие кровли. С начала 2023 года только на портал "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе" поступило 220 жалоб о протечках кровли и сообщения о по вопросам ремонта.

Напомним, что содержание кровли в нормативном состоянии – это обязанность домоуправляющей компании.