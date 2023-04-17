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Основные преимущества брекетов

24 апреля 2023 09:18  [40]

Наверное, нет такого человека, который бы не мечтал о красивой и здоровой улыбке. Но далеко не каждому природа подарила ровные и здоровые зубы. Если раньше брекет-системы https://zubypro.ru/brekety-spb/ использовались не так часто, то сегодня часто встречаются люди, которые носят брекеты и хотят видеть здоровые зубы.

Нередко можно услышать о том, что данный способ лечения подходит только детям и подросткам, но на самом деле это не совсем так. Если наблюдаются проблемы с прикусом и хочется иметь ровный зубной ряд, то установить подобную систему можно и в зрелом возрасте.

Специалисты считают, что с помощью брекетов можно быстро исправить прикус и совершенно не имеет значения степень сложности. Что касается курса лечения, то длиться он может по-разному. Бывают случаи, когда брекеты устанавливают на несколько лет.

Если раньше изготавливали только металлические конструкции, то сегодня специалисты используют керамические или сапфировые брекеты, которые позволяют добиться отличного результата.

Если есть необходимость выровнять зубы или исправить прикус, то стоит обращаться за помощью к высококвалифицированным специалистам, которые прекрасно понимают, что от них требуется. Опытный стоматолог может проконсультировать по разным вопросам и с легкостью подберет вариант, который идеально подойдет и не заставит ждать нужного результата. Также он позаботится о том, чтобы ношение системы было комфортным, и пациент не испытывал неприятные ощущения.

Достоинства, на которые стоит обратить внимание

Брекет-система популярна не просто так. Многие пациенты с уверенностью могут сказать, что когда-то установка брекетов помогла им выровнять зубной ряд и даже исправить прикус. Конечно, если человек обратился за помощью в раннем возрасте, то исправление проходит намного быстрее.

Если есть проблема, то не стоит откладывать ее решение в дальний ящик. К основным преимуществам процедуры можно отнести следующие:

  1. Процедура позволяет справиться с проблемами прикуса. Совершенно не важно, какая степень тяжести, правильно подобранная система позволит быстро добиться результата.
  2. Стандартные брекеты не требуют какого-то особого ухода. Что касается сапфировых и керамических систем, то им требуется особый уход.
  3. Цена.
  4. Современные системы устроены таким образом, что при необходимости их можно снять самостоятельно. Это важно, потому что за зубами нужно продолжать ухаживать.
  5. Нет никаких возрастных ограничений. Брекеты можно установить не только детям, но и взрослым, которые уже смирились со своей проблемой.
  6. Изменения будут заметны уже через несколько недель.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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