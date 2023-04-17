Особенности гидроизоляции помещений

Гидроизоляция — это наружная и внутренняя защита помещений, элементов фундамента, зданий и сооружений от проникновения грунтовых, талых вод, атмосферных осадков. Постоянное воздействие влаги сокращает срок службы строительных конструкций, становится причиной их разрушения. Особенно опасно отсутствие гидроизоляции фундамента, так как в аварийном состоянии может оказаться весь дом.
Гидроизоляция дома подразумевает защиту фундаментальных частей от влаги с помощью жидких или рулонных материалов на основе битума. Они обладают высокой эластичностью и устойчивостью к воздействию низких температур, отлично сдерживают давление воды.
Наиболее оптимальным вариантом будет гидроизоляционный слой снаружи здания. Если на этапе строительства дома этого не сделать, исправить ошибку поможет инъекционная либо внутренняя гидроизоляция.
Для гидроизоляции влажных помещений чаще всего применяются полимерные мастики или цементные составы (эластичные, жесткие). Первые отлично подходят для ванных комнат, санузла, так как не пропускают через себя воду, но не препятствуют проникновению водяного пара. Если прорвало трубу, и большой объем воды вытек на покрытый мастикой пол, то влага не попадет к соседям. Вторые широко используются для защиты подвалов, балконов.
Работы по защите подвальных помещений от грунтовых вод проводят как снаружи, так и изнутри.
В качестве наружного изоляционного материала используют жидкую резину, битумные мастики, гидроизоляцию глубокого проникновения, полимерно-битумные рулоны.
С гидроизоляцией стен и пола подвала изнутри отлично справляются проникающие смеси на основе цемента, полимерные мастики, в редких случаях натриевое жидкое стекло. Внутренняя полимерная гидроизоляция благодаря своей эластичности способна герметизировать вновь образовавшиеся трещины шириной до 0,75 мм и противостоять обратному напору грунтовых вод в 3 бара.
Важно!Наряду с гидроизоляцией подвала необходимо выполнить устройство отмостки, вентиляции, дренаж.
Для гидроизоляции помещений используются следующие виды материалов:
Среди гидроизоляционных материалов представлено много вариантов как по назначению, так и по цене. Наиболее универсальными считаются обмазочные виды. При выборе нужно ориентироваться на качество гидроизоляции и ее способность защитить помещение от влаги в вашем конкретном случае.
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