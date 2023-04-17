Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области на текущей неделе Общество

Заседания клубов работодателей пройдут в отделениях центра занятости населения Нижегородской области.

Сормовский филиал проведет заседание 27 апреля с 14.00 до 15.00, Лысковский филиал – также 27 апреля с 14.30 до 16.00, Саровский филиал – 28 апреля с 9.00 до 16.00, Дзержинский филиал – 28 апреля с 15.00 до 16.00.

Кадровые консультанты центров занятости обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения.

Планируется рассмотреть такие вопросы, как соблюдение требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места, использование единой цифровой платформы "Работа в России".

Кроме того, участникам семинаров расскажут об антикризисных программах, которые предусматривают субсидирование на трудоустройство отдельных категорий граждан, временный перевод сотрудников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".