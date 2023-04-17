Тест ДНК на отцовство - цена в Нижнем Новгороде

Анализы ДНК - необходимы, ведь выданное свидетельство о проверке будет применяться в широкой сфере. К примеру, подача алиментов и других выплат. Также результат поможет удостовериться в том, что сотрудник роддома не совершил ошибку и не перепутал новорожденного. Такие методы проверки на биологическое родство все чаще делают сразу после рождения ребенка.

Где можно сделать тест ДНК на отцовство в Нижнем Новгороде

Из всех возможных способов, самым действенным будет проверка с помощью специально оборудованных генетических лабораторий. Заблуждение считать, что ДНК тесты проводятся в обычных центрах оказания медицинских услуг или в сетевых лабораториях.

В России сбор образцов ДНК могут проводить любые медцентры и экспертные организации, однако сами генетические анализы проводятся исключительно в генетических лабораториях, оснащенные генетическими анализаторами, секвенаторами и имеющие в штате врачей-генетиков и судебно-медицинских экспертов.

Актуальная цена анализа ДНК на отцовство

Цена ДНК теста на отцовство или материнство в разных регионах страны до может составлять от 6 тысяч до 10 тысяч рублей. Это самые доступные из возможных стоимостей теста на отцовство.

Стоимость зависит от качества реактивов, экспертности генетиков, количества участников и вида биообразцов. Добросовестные лаборатории используют 25-маркерную систему сравнительного анализа, что соответствует международным стандартам. На клиентах могут экономить лаборатории, которые исследуют всего 16 или 20 маркеров, что снижает точность исследования и может быть получен «неопределенный результат», а значит повторное исследование и повторные траты клиента.

Как сдать тест ДНК дешевле

Существует возможность совершить процедуру сбора ДНК самостоятельно, не пользуясь услугами медцентров и сетевых лабораторий посредников. Таким образом вы экономите на услугах подрядчика и работаете с лабораторией ДНК напрямую, оплачивая лишь стоимость исследования.

При выборе лаборатории для сотрудничества, уточняйте, что включено в стоимость. К сожалению, недобросовестные лаборатории могут иметь скрытые платежи ,которые вы вынуждены будете заплатить после отправки образцов. Поэтому уточняйте все условия сотрудничества «на берегу».

Всегда следует помнить, лучше не экономить на ДНК тесте, ведь этот тест вы делаете один раз и на всю жизнь.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалистов.

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