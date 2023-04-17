Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Тест ДНК на отцовство - цена в Нижнем Новгороде

24 апреля 2023 10:44  [74]

Анализы ДНК - необходимы, ведь выданное свидетельство о проверке будет применяться в широкой сфере. К примеру, подача алиментов и других выплат. Также результат поможет удостовериться в том, что сотрудник роддома не совершил ошибку и не перепутал новорожденного. Такие методы проверки на биологическое родство все чаще делают сразу после рождения ребенка.

Где можно сделать тест ДНК на отцовство в Нижнем Новгороде

Из всех возможных способов, самым действенным будет проверка с помощью специально оборудованных генетических лабораторий. Заблуждение считать, что ДНК тесты проводятся в обычных центрах оказания медицинских услуг или в сетевых лабораториях.

В России сбор образцов ДНК могут проводить любые медцентры и экспертные организации, однако сами генетические анализы проводятся исключительно в генетических лабораториях, оснащенные генетическими анализаторами, секвенаторами и имеющие в штате врачей-генетиков и судебно-медицинских экспертов.

Актуальная цена анализа ДНК на отцовство

Цена ДНК теста на отцовство или материнство в разных регионах страны до может составлять от 6 тысяч до 10 тысяч рублей. Это самые доступные из возможных стоимостей теста на отцовство.

Стоимость зависит от качества реактивов, экспертности генетиков, количества участников и вида биообразцов. Добросовестные лаборатории используют 25-маркерную систему сравнительного анализа, что соответствует международным стандартам. На клиентах могут экономить лаборатории, которые исследуют всего 16 или 20 маркеров, что снижает точность исследования и может быть получен «неопределенный результат», а значит повторное исследование и повторные траты клиента.

Как сдать тест ДНК дешевле

Существует возможность совершить процедуру сбора ДНК самостоятельно, не пользуясь услугами медцентров и сетевых лабораторий посредников. Таким образом вы экономите на услугах подрядчика и работаете с лабораторией ДНК напрямую, оплачивая лишь стоимость исследования.

При выборе лаборатории для сотрудничества, уточняйте, что включено в стоимость. К сожалению, недобросовестные лаборатории могут иметь скрытые платежи ,которые вы вынуждены будете заплатить после отправки образцов. Поэтому уточняйте все условия сотрудничества «на берегу».

Всегда следует помнить, лучше не экономить на ДНК тесте, ведь этот тест вы делаете один раз и на всю жизнь.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалистов.

Реклама. ООО "Медикал Геномикс". medicalgenomics.ru

Pb3XmBtztCT4H2PrMno7Nu2foSS3iuiz5h2M4wG

https://www.youtube.com/watch?v=EdrIz0RpIzs&t=16s&authuser=0

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph