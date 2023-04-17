В Канавинском районе Нижнего Новгорода начались работы по благоустройству на четырех общественных пространствах Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат фракции "Единой России" в Государственной Думе Юрий Станкевич проверил, как идет благоустройство общественных пространств в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В этом году там приведут в порядок пять территорий: на четырех в апреле уже начались работы, на одной – идут процедуры по заключению контракта с подрядной организацией.

Юрий Станкевич в рамках "партийного десанта" осмотрел площадь перед кинотеатром "Канавинский" и территорию в границах домов № 8, 11, 12, 13, 14А по улице Тонкинской и домов № 25, 25А по Московскому шоссе. Депутат обсудил ход работ и выполнение графика с заказчиком и представителями подрядных организаций.

Сейчас на площади перед кинотеатром "Канавинский" идет подготовка котлована под сухой фонтан, который станет первым в районе. Также там планируется привести в порядок покрытие и оборудовать наружное освещение. Появится зона отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами, будет высажено много новых растений. Проект разработан с учетом транзитности территории.

"По условиям муниципального контракта, работы должны быть выполнены до 15 июля. Все они сегодня идут в графике. Уверена, что совсем скоро мы увидим преобразившееся место с фонтаном и большим количеством зелени вокруг", - отметила начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Канавинского района Людмила Котихина.

До 15 июля должны быть завершены и работы в сквере на улице Тонкинской – это большая зона внутри многоквартирных домов. При проектировании учитывалось, что эту зону используют для прогулок, а в микрорайоне живет большое количество детей. Там планируется сделать детский городок и обустроить спортивную площадку.

"На объект мы вышли две недели назад, до этого проговорили все возникающие вопросы с администрацией. Провели уже работы по демонтажу, сделали геодезическую разбивку, сейчас приступили к отсыпке нижнего слоя основания. График работ у нас расписан и согласован, пока мы идем с опережением", - рассказал главный инженер подрядной организации Александр Федченков.

К слову, эта подрядная организация зарекомендовала себя с хорошей стороны, на ее счету несколько качественно выполненных общественных пространств в Нижнем Новгороде. В этом году они выполняют работы на двух объектах в Канавинском районе и на одном объекте в Нижегородском районе.

Как отметил Юрий Станкевич по итогу объезда, темп взят достаточно хороший, на обоих объектах уже выполнена подготовительная часть работ.

"Пообщались с жителями, по их мнению, завершение работ позволит в целом привести в порядок эти микрорайоны и создать определенные точки притяжения. Я с ними полностью согласен, потому что именно от этого зависит комфорт их жизни. Здорово, что таких благоустроенных объектов все больше и больше появляется в Нижегородской области. И главное, что в этом процессе именно жители принимают непосредственное участие: отбирают пространства, обсуждают проекты, вносят свои предложения, как должны выглядеть территории. А мы со своей стороны будем работать в этом направлении и дальше, чтобы как можно больше объектов приводилось в порядок, в том числе, обеспечивая необходимое бюджетное финансирование", - подчеркнул Юрий Станкевич.

Также в Канавинском районе в этом году будут благоустроены сквер по улице Гороховецкой (у памятника железнодорожникам) и природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета. На этих объектах подрядные организации также приступили к работам, и они должны быть завершены к 15 июля. Зона отдыха для детей и взрослых появится и на Волжской набережной после благоустройства.

Напомним, сейчас в Нижегородской области проходит голосование за выбор пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Голосование открыто на сайте golosza.ru с 15 апреля до 31 мая 2023 года. Также у нижегородцев есть возможность ознакомиться с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов - в Нижегородской области их открыто 116.

В голосовании могут принять участие жители городов и поселков области с населением больше 20 000 человек. Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны.

Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия".

"Городская среда" – один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий.