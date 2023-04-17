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Культура и отдых

Выставка графики Михаила Дуцева откроется в Нижнем Новгороде 24 апреля

24 апреля 2023 13:14  [108] Культура и отдых

Персональная художественная выставка доктора архитектуры Михаила Дуцева "Графика города" (6+) откроется 24 апреля в 18:30 на площадке нижегородского Дома архитектора. Об этом сообщили в региональном Минграде.

Экспозиция будет состоять из графических работ последних лет, посвящённых ключевой теме в творчестве художника — городу. Основной акцент автор делает на городское пространство, его наполнение, графичность и живописность.

Посетители выставки смогут увидеть запечатлённые на полотнах нижегородские мотивы и вдохновляющие места старого Нижнего Новгорода. Город изображён как самостоятельное явление, выраженное разнообразным языком авторской графики: с помощью сухой и масляной пастели, угля, соуса, графита, туши.

Выставка будет открыта для посещения с 12:00 до 20:00 ежедневно - до 21 мая по адресу: Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 2.

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Теги:
Выставка Художник
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