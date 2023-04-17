Выставка графики Михаила Дуцева откроется в Нижнем Новгороде 24 апреля Культура и отдых

Персональная художественная выставка доктора архитектуры Михаила Дуцева "Графика города" (6+) откроется 24 апреля в 18:30 на площадке нижегородского Дома архитектора. Об этом сообщили в региональном Минграде.

Экспозиция будет состоять из графических работ последних лет, посвящённых ключевой теме в творчестве художника — городу. Основной акцент автор делает на городское пространство, его наполнение, графичность и живописность.

Посетители выставки смогут увидеть запечатлённые на полотнах нижегородские мотивы и вдохновляющие места старого Нижнего Новгорода. Город изображён как самостоятельное явление, выраженное разнообразным языком авторской графики: с помощью сухой и масляной пастели, угля, соуса, графита, туши.

Выставка будет открыта для посещения с 12:00 до 20:00 ежедневно - до 21 мая по адресу: Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 2.