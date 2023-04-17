Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
24 апреля 2023 14:15  [36] Малые и средние предприниматели в сфере туризма получат новое льготное кредитование на три года под 10% годовых
24 апреля 2023 09:38  [163] Нижегородские IT-компании представили свой потенциал на международном форуме в Белоруссии
19 апреля 2023 16:12  [483] Почти 425 приемов граждан провел Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области в 2022 году
19 апреля 2023 14:56  [465] Нижегородские экспортёры могут получить компенсацию до 900 млн рублей на НИОКР
19 апреля 2023 10:20  [504] Приём заявок на конкурс "Предприниматель года" стартовал в Нижегородской области
19 апреля 2023 09:34  [917] Глеб Никитин представил ИТ-потенциал Нижегородской области на Международном форуме "ТИБО-2023" в Минске
18 апреля 2023 15:36  [488] Производство геотекстиля на нижегородском предприятии увеличено на треть благодаря бережливым технологиям
18 апреля 2023 11:57  [344] Спрос на товары для "умного дома" вырос в 1,5 раза
17 апреля 2023 18:43  [479] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил заявки двух нижегородских химических предприятий на получение статуса резидента
17 апреля 2023 17:42  [485] "Пятёрочка" объявила о запуске уроков правильного питания в школах Нижнего Новгорода
Бизнес

Малые и средние предприниматели в сфере туризма получат новое льготное кредитование на три года под 10% годовых

24 апреля 2023 14:15  [36] Бизнес

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил экспресс-кредит для малого и среднего бизнеса, занятого в туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Новый продукт предусматривает предоставление до 30 млн рублей по ставке от 10,25%. Средства можно будет потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе на пополнение оборотных средств: закупку товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками. Максимальный срок кредитования составляет 3 года. Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Процедура получения займа происходит в онлайн-режиме на сайте МСП Банка: mspbank.ru.

"В индустрии гостеприимства сосредоточено превалирующее число компаний из МСП. Дополнительные меры государственной поддержки помогут насытить рынок доступным предложением для наших туристов. В рамках синхронизации инструментов двух национальных проектов – по развитию туризма и поддержки малого бизнеса - мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование бизнеса. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Важно, что мы закрыли, по сути, финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу ПСК+1764 от 50 миллионов рублей. Увидели большой спрос. По нашей статистике, из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43 процента пришлось на государственные программы и гарантийную поддержку Корпорации МСП. В то же время есть отдельная ниша для компаний, которые сейчас активно развиваются за счет популярности малых форм размещения – глэмпингов, кемпингов. А для этого не нужны большие кредиты, зато нужны отсрочки на стройку и запуск, чтобы быстро пустить деньги в работу и успеть к сезону. Либо нужна небольшая сумма на модернизацию уже существующего комплекса.  По всем этим параметрам мы и сформировали наш спецпродукт. Учли специфику отрасли, в частности сезонность, предложения бизнеса", – сообщил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув готовность дорабатывать продукт на основе "обратной связи" от бизнеса.

В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа. При этом для оформления кредита не требуется залог.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, куратор национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ключевая его задача - ускорить по поручению президента России создание туристической инфраструктуры. Подобные инструменты дают дополнительные возможности инвесторам.

"Уверен, что финансовая поддержка на максимально выгодных условиях станет прекрасной мотивацией для предпринимателей, реализующих проекты в сфере гостиничного бизнеса, и послужит мощным катализатором для развития отрасли гостеприимства в Нижегородской области в целом", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его куратором является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph