Малые и средние предприниматели в сфере туризма получат новое льготное кредитование на три года под 10% годовых Бизнес

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил экспресс-кредит для малого и среднего бизнеса, занятого в туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Новый продукт предусматривает предоставление до 30 млн рублей по ставке от 10,25%. Средства можно будет потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе на пополнение оборотных средств: закупку товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками. Максимальный срок кредитования составляет 3 года. Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Процедура получения займа происходит в онлайн-режиме на сайте МСП Банка: mspbank.ru.

"В индустрии гостеприимства сосредоточено превалирующее число компаний из МСП. Дополнительные меры государственной поддержки помогут насытить рынок доступным предложением для наших туристов. В рамках синхронизации инструментов двух национальных проектов – по развитию туризма и поддержки малого бизнеса - мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование бизнеса. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Важно, что мы закрыли, по сути, финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу ПСК+1764 от 50 миллионов рублей. Увидели большой спрос. По нашей статистике, из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43 процента пришлось на государственные программы и гарантийную поддержку Корпорации МСП. В то же время есть отдельная ниша для компаний, которые сейчас активно развиваются за счет популярности малых форм размещения – глэмпингов, кемпингов. А для этого не нужны большие кредиты, зато нужны отсрочки на стройку и запуск, чтобы быстро пустить деньги в работу и успеть к сезону. Либо нужна небольшая сумма на модернизацию уже существующего комплекса. По всем этим параметрам мы и сформировали наш спецпродукт. Учли специфику отрасли, в частности сезонность, предложения бизнеса", – сообщил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув готовность дорабатывать продукт на основе "обратной связи" от бизнеса.

В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа. При этом для оформления кредита не требуется залог.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, куратор национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ключевая его задача - ускорить по поручению президента России создание туристической инфраструктуры. Подобные инструменты дают дополнительные возможности инвесторам.

"Уверен, что финансовая поддержка на максимально выгодных условиях станет прекрасной мотивацией для предпринимателей, реализующих проекты в сфере гостиничного бизнеса, и послужит мощным катализатором для развития отрасли гостеприимства в Нижегородской области в целом", - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его куратором является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.