Мемориальную доску участнику СВО открыли в школе №6 Балахны Общество

Фото: администрация Балахнинского муниципального округа

Торжественное открытие мемориальной доски герою СВО Анатолию Стариковскому прошло в школе №6 Балахны. Об этом сообщили в администрации Балахнинского муниципального округа.

Анатолий Стариковский погиб при выполнении воинского долга. Военнослужащий за проявленный героизм был посмертно награжден орденом Мужества.

На церемонии присутствовали родственники героя, преподаватели и ученики школы, ветераны, сотрудники администрации.

Начальник управления образования администрации округа Светлана Дурыничева отметила, что Анатолий Стариковский является настоящим примером мужества и героизма для всех, особенно для подрастающего поколения.

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.

Ранее сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района Нижнего Новгорода.