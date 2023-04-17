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Общество

Мемориальную доску участнику СВО открыли в школе №6 Балахны

24 апреля 2023 14:38  [109] Общество
Фото: администрация Балахнинского муниципального округа

Фото: администрация Балахнинского муниципального округа

Торжественное открытие мемориальной доски герою СВО Анатолию Стариковскому прошло в школе №6 Балахны. Об этом сообщили в администрации Балахнинского муниципального округа.

Анатолий Стариковский погиб при выполнении воинского долга. Военнослужащий за проявленный героизм был посмертно награжден орденом Мужества.

На церемонии присутствовали родственники героя, преподаватели и ученики школы, ветераны, сотрудники администрации.

Начальник управления образования администрации округа Светлана Дурыничева отметила, что Анатолий Стариковский является настоящим примером мужества и героизма для всех, особенно для подрастающего поколения.  

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.

Ранее сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района Нижнего Новгорода.

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Теги:
Балахна СВО
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