Мемориальную доску участнику СВО открыли в школе №6 Балахны

Фото: администрация Балахнинского муниципального округа
Торжественное открытие мемориальной доски герою СВО Анатолию Стариковскому прошло в школе №6 Балахны. Об этом сообщили в администрации Балахнинского муниципального округа.
Анатолий Стариковский погиб при выполнении воинского долга. Военнослужащий за проявленный героизм был посмертно награжден орденом Мужества.
На церемонии присутствовали родственники героя, преподаватели и ученики школы, ветераны, сотрудники администрации.
Начальник управления образования администрации округа Светлана Дурыничева отметила, что Анатолий Стариковский является настоящим примером мужества и героизма для всех, особенно для подрастающего поколения.
Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.
Ранее сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района Нижнего Новгорода.
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