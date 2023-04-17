Школьники и педагоги из Москвы посетили завод ОМК в Выксе Общество

Фото: пресс-служба ОМК

В рамках образовательного проекта ProГУЛ от "ОМК-Участие" школьники и педагоги из Москвы посетили листопрокатный цех выксунского завода ОМК, где преподаватель выксунской гимназии №14 Дмитрий Доронин провел для школьников занятие по физике.

Школьники и учителя сравнили свои представления о работе завода с реальностью, узнали о современных профессиях, востребованных на металлургическом предприятии, познакомились с жизнью моногорода, побывали в музее и других творческих институциях Выксы.

Всего с 17 по 21 апреля в Выксе прошли более 30 уроков вне школ. Важным этапом развития проекта ProГУЛ стал первый опыт проведения полноценных "Учебных дней" – трех и более последовательно проводимых уроков на площадках во время образовательного выезда школы. Так, уроки истории, физики и литературы для десятиклассников школы № 3 провели в музее истории ВМЗ. Учителя школы № 10 провели уроки истории, химии, физики и русского языка в выксунском филиале НИТУ МИСиС.

34 учебных занятия для школьников с 1 по 11 класс провели участники конкурса на лучшую методическую разработку в рамках проекта ProГУЛ, который проводят фонд "ОМК-Участие" и управление образования Выксы при поддержке выксунского филиала НИТУ МИСиС и выксунского завода ОМК. Педагоги 15 школ задействовали сразу 12 площадок по всему городу, а также поселковые библиотеки и музеи.

Победители и лауреаты конкурса получат сертификаты в магазины техники для приобретения личных гаджетов, необходимых для повышения качества образовательного процесса (планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, жесткие диски) на суммы: первое место – 15 000 рублей, второе место – 10 000 рублей, третье место – 5 000 рублей. Наградят победителей на ежегодной педагогической конференции по проекту ProГУЛ в ноябре 2023 года.

"Количество городских учебных площадок и занятий, уровень вовлеченности участников, интерес со стороны московских педагогов к урокам в Выксе – лучшее подтверждение того, что ProГУЛ вышел на принципиально иной уровень. Мы часто выезжаем в крупные города, чтобы увидеть парки, музеи, архитектуру. А теперь столичные школьники стремятся попасть в Выксу, чтобы увидеть то, чего нет в их городе. За короткий срок набор методических наработок для уроков вне школы пополнился большим количеством интересных проектов", - отметила руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева.