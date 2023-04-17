Нижегородский Архсовет одобрил концепцию застройки по улице Дьяконова

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24 апреля 2023 16:37  [97] Общество
Проект КРТ на улице Дьяконова

Проект КРТ на улице Дьяконова

Нижегородский Архитектурный совет согласился с представленными параметрами застройки площадки комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, Дворовой и проспекта Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. 

Данная территория включает в себя многоквартирные кирпичные малоэтажные жилые дома постройки 1940-1950 годов и панельные дома, построенные в 1970-1990 годах. 

Отмечается, что ряд МКД на данной территории имеют износ более 70%.

По проекту КРТ здесь запланировано расселение 24 многоквартирных домов. На их месте предполагается возвести 15 домов высотой от 5 до 12 этажей (около 68 тыс. кв. м нового жилья). 

Также в рамках реализации проекта КРТ в микрорайоне должна появиться школа на 1 050 мест и многоуровневый паркинг.

На следующих этапах данный проект будет вынесен на общественные обсуждения.

Ранее сообщалось, что проект КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде предусматривает снос 39 ветхих жилых домов.

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Теги:
Автозаводский район Строительство
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