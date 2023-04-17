Глеб Никитин провёл рабочую встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым Политика

Фото: Кира Мишина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Мероприятие состоялось в Нижегородском кремле, сообщили в пресс-службе облправительства.

К встрече руководителей двух регионов присоединились руководитель Нижегородстата Дмитрий Масло и замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В ходе беседы Глеб Никитин отметил, что между предприятиями Рязанской и Нижегородской областей налажены хорошие кооперационные связи и имеются широкие перспективы для их дальнейшего развития.

"Между нашими предприятиями налажено большое количество взаимных поставок, и есть куда стремиться. В период санкционного давления открылось много ниш, которые можно закрывать в рамках таких проектов в промышленности. Рязанская область имеет сильный промышленный сектор. Нам есть что предложить в плане сотрудничества", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Он дал высокую оценку рязанским проектам, с которыми ознакомился в ходе недавнего визита в регион.

"Многовековая история и насыщенность объектами культурного наследия – это то, что роднит наши регионы", – добавил Глеб Никитин.

Павел Малков отметил, что по итогам своей рабочей поездки в Нижегородскую область он даст ряд поручений руководителям министерств и ведомств Рязанской области.

"Взяли на вооружение очень много идей, которые у вас успешно реализованы. Будем использовать их для развития Рязанской области. В частности, опыт работы по благоустройству общественных пространств и в целом по планированию территорий, а также в вопросах развития деловых связей, туризма", – сказал Павел Малков.