Глеб Никитин поручил главе Борского района навести порядок с вывозом мусора

Губернатор Глеб Никитин поручил главе Борского городского округа навести порядок с вывозом мусора.
Жительница Бора пожаловалась главе региона в соцсети на плохую работу городских коммунальных служб.
По словам заявительницы, мусор в черте Бора вывозится плохо, особенно в частном секторе.
Глава региона дал поручение разобраться с проблемой.
Как сообщил глава Борского района Алексей Боровской, регоператор уже пересмотрел график работ с ТКО, также введены дополнительные бригады. Администрация работает над вывозом бытовых и строительных отходов, отметил он.
Ранее сообщалось, что контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде.
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