Глеб Никитин поручил главе Борского района навести порядок с вывозом мусора Общество

Губернатор Глеб Никитин поручил главе Борского городского округа навести порядок с вывозом мусора.

Жительница Бора пожаловалась главе региона в соцсети на плохую работу городских коммунальных служб.

По словам заявительницы, мусор в черте Бора вывозится плохо, особенно в частном секторе.

Глава региона дал поручение разобраться с проблемой.

Как сообщил глава Борского района Алексей Боровской, регоператор уже пересмотрел график работ с ТКО, также введены дополнительные бригады. Администрация работает над вывозом бытовых и строительных отходов, отметил он.

Ранее сообщалось, что контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде.