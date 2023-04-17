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Общество

Глеб Никитин поручил главе Борского района навести порядок с вывозом мусора

25 апреля 2023 09:53  [61] Общество

Губернатор Глеб Никитин поручил главе Борского городского округа навести порядок с вывозом мусора.

Жительница Бора пожаловалась главе региона в соцсети на плохую работу городских коммунальных служб.

По словам заявительницы, мусор в черте Бора вывозится плохо, особенно в частном секторе.

Глава региона дал поручение разобраться с проблемой.

Как сообщил глава Борского района Алексей Боровской, регоператор уже пересмотрел график работ с ТКО, также введены дополнительные бригады. Администрация работает над вывозом бытовых и строительных отходов, отметил он.

Ранее сообщалось, что контроль за вывозом мусора после субботников предложили усилить в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Борский г.о. ТКО
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