Около 20 млрд рублей планируется направить на развитие электротранспорта в Нижегородской области в ближайшие три года.
На заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания депутаты обсудили очередную корректировку бюджета региона.
Как рассказал губернатор Глеб Никитин, область рассчитывает получить серьезные средства на комплексное обновление электротранспорта.
Так, в 2023 году на эти цели будет выделено 10,3 млрд рублей, в 2024 году - еще 5,7 млрд, в 2025 году - почти 3,9 млрд рублей.
Глава региона выразил благодарность Правительству РФ за помощь региону в сфере обновления инфраструктуры для наземного городского электротранспорта.
Также на заседании бюджетного комитета стало известно о выделении Нижегородской области дополнительных 300 млн рублей на развитие сферы туризма и событийные мероприятия.
Запланировано выделение 160 млн рублей на капремонт детсадов и школ в регионе, а также 300 млн рублей на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов отметил, что наиболее значимые поправки в областной бюджет направлены на развитие.
"Нижегородская область не просто живет и выживает, а реализует свою стратегию и проекты, которые реально работают и будут доведены до конца. Самые значимые изменения – выделение существенных федеральных средств на инфраструктуру – обновление городского электрического транспорта. Важно, что поддерживаются общественные инициативы жителей, развитие туристического потенциала. Все это позволит улучшить качество жизни нижегородцев", - подчеркнул Александр Шаронов.
Ранее сообщалось, что шестьдесят электробусов будут работать в нагорной части Нижнего Новгорода. Большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами.
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