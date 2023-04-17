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Экономика

Около 20 млрд рублей планируется направить на развитие электротранспорта в Нижегородской области в ближайшие три года

25 апреля 2023 10:08  [30] Экономика

Около 20 млрд рублей планируется направить на развитие электротранспорта в Нижегородской области в ближайшие три года.

На заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания депутаты обсудили очередную корректировку бюджета региона.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, область рассчитывает получить серьезные средства на комплексное обновление электротранспорта.

Так, в 2023 году на эти цели будет выделено 10,3 млрд рублей, в 2024 году - еще 5,7 млрд, в 2025 году - почти 3,9 млрд рублей.

Глава региона выразил благодарность Правительству РФ за помощь региону в сфере обновления инфраструктуры для наземного городского электротранспорта.

Также на заседании бюджетного комитета стало известно о выделении Нижегородской области дополнительных 300 млн рублей на развитие сферы туризма и событийные мероприятия.

Запланировано выделение 160 млн рублей на капремонт детсадов и школ в регионе, а также 300 млн рублей на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов отметил, что наиболее значимые поправки в областной бюджет направлены на развитие.

"Нижегородская область не просто живет и выживает, а реализует свою стратегию и проекты, которые реально работают и будут доведены до конца. Самые значимые изменения – выделение существенных федеральных средств на инфраструктуру – обновление городского электрического транспорта. Важно, что поддерживаются общественные инициативы жителей, развитие туристического потенциала. Все это позволит улучшить качество жизни нижегородцев", - подчеркнул Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что шестьдесят электробусов будут работать в нагорной части Нижнего Новгорода. Большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Транспорт
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