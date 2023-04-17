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Общество

График отключений горячей воды доступен на сайте нижегородского "Теплоэнерго"

25 апреля 2023 10:46  [175] Общество

График плановых работ в рамках летней ремонтной кампании доступен на главной странице сайта АО "Теплоэнерго" - teploenergo-nn.ru. Выбрав улицу и номер дома из списка, жители могут увидеть периоды отключения горячей воды в их доме. 

В соответствии с графиками остановов котельных и тепловых пунктов на профилактический ремонт в домах нижегородцев будет планово отключаться горячее водоснабжение. Это необходимо для проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону. 

Напомним, АО "Теплоэнерго" обслуживает 53% потребителей Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Ленинском, Московском, Сормовском и Канавинском районах (за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов). 

Если вы не нашли своего дома в списке сервиса, убедитесь, что вашей ресурсоснабжающей организацией является именно АО "Теплоэнерго". Информация о поставщике тепла отражена в вашем ежемесячном платежном документе. 

Обращаем внимание на то, что графики отключений могут корректироваться, следите за обновлениями. 

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Теги:
Теплоэнерго
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