Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
25 апреля 2023 11:38  [27] Проект выксунского завода ОМК стал финалистом премии HR-бренд 2022 от HeadHunter
24 апреля 2023 14:15  [293] Малые и средние предприниматели в сфере туризма получат новое льготное кредитование на три года под 10% годовых
24 апреля 2023 09:38  [353] Нижегородские IT-компании представили свой потенциал на международном форуме в Белоруссии
19 апреля 2023 16:12  [504] Почти 425 приемов граждан провел Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области в 2022 году
19 апреля 2023 14:56  [486] Нижегородские экспортёры могут получить компенсацию до 900 млн рублей на НИОКР
19 апреля 2023 10:20  [523] Приём заявок на конкурс "Предприниматель года" стартовал в Нижегородской области
19 апреля 2023 09:34  [979] Глеб Никитин представил ИТ-потенциал Нижегородской области на Международном форуме "ТИБО-2023" в Минске
18 апреля 2023 15:36  [501] Производство геотекстиля на нижегородском предприятии увеличено на треть благодаря бережливым технологиям
18 апреля 2023 11:57  [354] Спрос на товары для "умного дома" вырос в 1,5 раза
17 апреля 2023 18:43  [492] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил заявки двух нижегородских химических предприятий на получение статуса резидента
Бизнес

Проект выксунского завода ОМК стал финалистом премии HR-бренд 2022 от HeadHunter

25 апреля 2023 11:38  [27] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Два проекта Объединенной металлургической компании (ОМК) стали финалистами премии HR-бренд 2022 от HeadHunter, которую вручают за лучшие практики по работе с персоналом. Церемония награждения состоится 31 мая.

В номинации "Федерация" отметили программу ОМК по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело": через нее компания поддерживает и развивает малый социальный бизнес в трех регионах, где работают ее заводы. Пройдя образовательный курс от бизнес-тренеров и получив грант от ОМК, социальные предприниматели в моногородах запускают профессионально подготовленные устойчивые бизнес-проекты: делают доступнее соцуслуги для жителей, создают альтернативные виды занятости. За семь лет, что работает программа, компания обучила более 1000 человек, поддержала 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людей с инвалидностью. Благодаря этим проектам в городах создали свыше 430 рабочих мест и появились новые социальные услуги: проходят научные шоу, турфесты и турпоходы, экологические и инклюзивные сплавы, развивается экологический бизнес по сбору и переработке отходов для производства новой продукции, вторичное использование материалов и вещей с новым функционалом. Открывают пекарни, кондитерские и сыроварни, детские образовательные клубы и кабинеты оздоровительных практик.

Программа подготовки универсальных рабочих "Горизонты карьеры" на заводе ОМК в Выксе (Нижегородская область) участвует в номинации "Регион" и спецноминации "Game changer". В ОМК разработали оптимальное решение, чтобы своевременно перераспределять персонал на дефицитные позиции, и увеличили количество "универсалов" – сотрудников, которых обучили смежным специальностям, и теперь они могут работать на разных рабочих местах. В 2022 году на выксунском заводе обучили 214 "универсалов", их заработок в среднем стал выше на 20%, ОМК в свою очередь сэкономила более 3,5 млн рублей на подборе персонала и снижении производственных простоев.

"С нетерпением ждем объявления лучших из лучших в HR-практиках. ОМК активно развивается в области управления персоналом, внедряет новые и эффективные проекты. Компания предлагает широкие карьерные возможности для своих сотрудников, реализует программы профессионального обучения, которые позволяют обеспечивать действующие и новые производства квалифицированными кадрами. Также ОМК инвестирует в развитие социального предпринимательства в регионах. С 2016 года сотни человек получили знания и опыт, как создать устойчивый бизнес-проект и успешно решают социальные проблемы, повышая качество жизни в моногородах", – прокомментировала начальник управления по подбору, адаптации и высвобождению персонала ОМК Наталья Полякова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph