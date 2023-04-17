Проект выксунского завода ОМК стал финалистом премии HR-бренд 2022 от HeadHunter Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

Два проекта Объединенной металлургической компании (ОМК) стали финалистами премии HR-бренд 2022 от HeadHunter, которую вручают за лучшие практики по работе с персоналом. Церемония награждения состоится 31 мая.

В номинации "Федерация" отметили программу ОМК по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело": через нее компания поддерживает и развивает малый социальный бизнес в трех регионах, где работают ее заводы. Пройдя образовательный курс от бизнес-тренеров и получив грант от ОМК, социальные предприниматели в моногородах запускают профессионально подготовленные устойчивые бизнес-проекты: делают доступнее соцуслуги для жителей, создают альтернативные виды занятости. За семь лет, что работает программа, компания обучила более 1000 человек, поддержала 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людей с инвалидностью. Благодаря этим проектам в городах создали свыше 430 рабочих мест и появились новые социальные услуги: проходят научные шоу, турфесты и турпоходы, экологические и инклюзивные сплавы, развивается экологический бизнес по сбору и переработке отходов для производства новой продукции, вторичное использование материалов и вещей с новым функционалом. Открывают пекарни, кондитерские и сыроварни, детские образовательные клубы и кабинеты оздоровительных практик.

Программа подготовки универсальных рабочих "Горизонты карьеры" на заводе ОМК в Выксе (Нижегородская область) участвует в номинации "Регион" и спецноминации "Game changer". В ОМК разработали оптимальное решение, чтобы своевременно перераспределять персонал на дефицитные позиции, и увеличили количество "универсалов" – сотрудников, которых обучили смежным специальностям, и теперь они могут работать на разных рабочих местах. В 2022 году на выксунском заводе обучили 214 "универсалов", их заработок в среднем стал выше на 20%, ОМК в свою очередь сэкономила более 3,5 млн рублей на подборе персонала и снижении производственных простоев.

"С нетерпением ждем объявления лучших из лучших в HR-практиках. ОМК активно развивается в области управления персоналом, внедряет новые и эффективные проекты. Компания предлагает широкие карьерные возможности для своих сотрудников, реализует программы профессионального обучения, которые позволяют обеспечивать действующие и новые производства квалифицированными кадрами. Также ОМК инвестирует в развитие социального предпринимательства в регионах. С 2016 года сотни человек получили знания и опыт, как создать устойчивый бизнес-проект и успешно решают социальные проблемы, повышая качество жизни в моногородах", – прокомментировала начальник управления по подбору, адаптации и высвобождению персонала ОМК Наталья Полякова.