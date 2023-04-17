Сверток с наркотиками нашли у жительницы Балахнинского района

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу Балахнинского района по подозрению в незаконном приобретении наркотических веществ.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, у женщины во время досмотра нашли пакетик с N-метилэфедроном общей массой 0,735 гр.
Подозреваемая пояснила, что купила наркотик в сети Интернет у неизвестного продавца.
Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что двух молодых женщин с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде.
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