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Происшествия

Сверток с наркотиками нашли у жительницы Балахнинского района

25 апреля 2023 12:06  [80] Происшествия

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю жительницу Балахнинского района по подозрению в незаконном приобретении наркотических веществ.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, у женщины во время досмотра нашли пакетик с N-метилэфедроном общей массой 0,735 гр.

Подозреваемая пояснила, что купила наркотик в сети Интернет у неизвестного продавца.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двух молодых женщин с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Балахнинский район Наркотики
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