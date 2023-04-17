Как выбрать кофемашину для офиса: основные критерии выбора, рекомендации по выбору для разных целей

Одним из самых популярных напитков в любом офисе остается кофе. Чтобы сотрудники чувствовали себя на рабочем месте комфортно и не старались в течение дня выкроить время на поиски кофемата с любимым напитком, можно купить кофемашину в офис. Такие расходы быстро окупятся за счет повышения производительности труда, укрепления дисциплины и улучшения ситуации с лояльностью сотрудников.

Как выбрать тип кофемашины

Первое, на что нужно обратить внимание — какой должна быть кофемашина https://vend.ru/catalog/avtomaticheskie-kofemashiny/, которую покупают в офис. Главный принцип — она должна быть очень простой в эксплуатации, чтобы сотрудники не тратили много времени на приготовление напитка. Желательно, чтобы в этой машине была предусмотрена функция помола кофе, потому что покупать в офис еще и кофемолку было бы неудобно. Или можно выбрать такую модель, которая изначально не требует помола. Также следует определиться с типом кофемашины. Они бывают:

зерновые — помол осуществляется встроенной кофемолкой, а любители кофе могут насладиться ароматом свежесмолотых зерен, но стоимость таких моделей достаточно высока;

капсульные — в них используют капсулы с уже смолотым кофе, стоят такие машины сами по себе недорого, однако, расходы на их эксплуатацию могут оказаться высокими из-за стоимости капсул;

рожковые — сами формируют что-то вроде таблеток из молотого кофе в своем рожке, что позволяет снизить расходы по сравнению с капсульными машинами.

Нужно обратить внимание на производительность и на напитки, которые умеет делать кофемашина https://vend.ru/catalog/avtomaticheskie-kofemashiny/avtomaticheskaya-kofemashina-aulika-evo-office/, а еще — на ее производителя и на наличие гарантийного обслуживания.

Другие критерии

У каждого руководителя могут быть свои критерии. Обычно это:

технология приготовления напитка и помола кофе;

виды напитков (достаточно эспрессо, американо и капучино);

надежность техники и наличие сервисного обслуживания;

тип управления — электронное считается более удобным и простым по сравнению с механическим.

Но к этому еще следует добавить нагрузку на кофемашину. Нужно заранее оценить ее и выбрать модель с соответствующей производительностью. А с этим связан еще один критерий — объем бойлера. Если он будет маленьким, то у кофемашины постоянно будет собираться очередь, и это не лучшим образом скажется на обстановке в офисе. Нужно заранее оценить мощность кофемашины, потребление энергии и скорость приготовления напитка. Важным параметром является и уровень шума при работе — чем он меньше, тем лучше.

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