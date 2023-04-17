Использование новых технологий обсудили на конференции по мостостроению в Выксе Экономика

Фото: пресс-служба ОМК

В Выксе Нижегородской области на отраслевой конференции по мостостроению эксперты обсудили перспективы применения новых технологий для выпуска мостовой стали.

Так, сотрудники Центрального научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИТС) и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) представили участникам положительные результаты комплексных испытаний металлопроката из мостовых сталей, изготовленных по современным технологиям с различными видами термообработки (закалка-отпуск, термомеханическая контролируемая прокатка, нормализация и др.). Оба НИИ подтвердили, что такая сталь полностью отвечает требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 6713-2021 ("Прокат из конструкционной стали для мостостроения. Технические условия") и при соответствии механических свойств требованиям стандарта может быть рекомендована к применению в мостостроении.

"Результаты исследований показали, что металлопродукция, полученная по технологии контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением, отвечает основным требованиям мостостроительной отрасли и мы не видим препятствия для применения данного вида металлопроката, по крайней мере в конструкциях автодорожных и пешеходных мостов. Что касаемо железнодорожных мостов, надо набрать статистику испытаний на выносливость и получить стабильные свойства. Что в перспективе это может дать отрасли? В первую очередь необходимо закрыть потребность в металлопрокате, которая сейчас существует в мостостроении, потому что на рынок не поступает продукция ряда заводов, которые могли поставлять сталь по тем методам, которые были регламентированы старым ГОСТом. Уровень конкуренции среди поставщиков, однозначно, повысится", – отметил на конференции заместитель генерального директора ООО МИП "НИЦ Мостов и Сооружений" (МАДИ), к.т.н. Игорь Сухов.

Участники конференции согласились, что для развития конкурентоспособной среды необходимо осваивать и внедрять современные технологии производства металлопродукции для мостостроения, разрабатывать стандарты качественно нового уровня, регламентирующие технические требования к металлургической продукции. Также представители отрасли отметили отсутствие механизма, позволяющего выводить на рынок мостовых конструкций новые стали и технологии и договорились о его разработке на площадке технического комитета. Это позволит обеспечить мостостроение перспективными металлургическими материалами, не уступающими зарубежным аналогам. Эти положения участники конференции включили в резолюцию, которую направят на рассмотрение в Минтранс и Минстрой РФ.