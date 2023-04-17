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Общество

Глеб Никитин рассказал о потеницале Нижегородской области в сфере ESG участникам образовательной программы РАНХиГС

25 апреля 2023 14:14  [62] Общество
Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил перед участниками программы профессиональной переподготовки Executive Master in Public Management ("Мастер государственного управления – для руководителей", международная группа). Программа разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Встреча состоялась в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

На территории региона проходит 4-й модуль программы на тему "Политика ESG и решение сложных управленческих проблем". Слушатели распределены на шесть групп. Участниками обучения стали 53 человека из семи стран СНГ: Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Это руководители государственных структур, собственники и топ-менеджеры частных компаний, представители социальной сферы, отрасли образования, руководители общественных движений. 52% группы – участники международного трека конкурса управленцев «Лидеры России».

Глеб Никитин рассказал о реализации ESG-повестки в регионе, о потенциале и крупных проектах в этой сфере.

Как отметил губернатор Нижегородской области, на базе КУПНО для объединения лучших отечественных и зарубежных практик и разработки новых инициатив был создан центр компетенций ESG. Кроме того, разработаны рекомендации бизнесу по внедрению лучших экологических, социальных и управленческих практик, а также запущены  меры поддержки бизнеса – займы для субъектов МСП, являющихся ESG-ориентированными предпринимателями, по программе государственной микрофинансовой организации региона.

"Мы провели две образовательные программы для государственных и муниципальных служащих, охватили экологические, социальные и финансовые аспекты устойчивого развития. В регионе в 2022 году с большим успехом прошел первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ". Планируем сделать его международным", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона ответил на вопросы участников программы, в том числе о том, какие качества он ценит в сотрудниках.

"Прежде всего, это порядочность и вовлеченность. Человек должен гореть желанием реализовать свои идеи, достичь конкретного результата и при этом нести ответственность за свои действия", - отметил Глеб Никитин.

Программа модуля "Политика ESG и решение сложных управленческих проблем" разработана Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Она предполагает знакомство руководителей из зарубежных государств с достижениями региона в сфере ESG, расширение международного сотрудничества в этом направлении и тиражирование региональных практик и продуктов. Как отмечают организаторы обучения, участники образовательной программы из стран СНГ будут приглашены на ESG-форум, который планируется провести в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Глеб Никитин Образование
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