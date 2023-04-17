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Общество

Работы по программе ФКГС стартовали на озере Святое в Дзержинске

25 апреля 2023 14:58  [2] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске приступили к благоустройству территории на озере Святое по программе ФКГС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Дзержинска Иван Носков проверил деятельность подрядной организации на объекте. 

Рабочие в настоящее время устанавливают габионы для укрепления берега и дальнейшего монтажа смотровой площадки. Все необходимое оборудование подрядчик уже заказал.

По словам мэра, работа предстоит масштабная: вокруг водного объекта предстоит создать комфортное и доступное для всех жителей место отдыха.

Так, проект предусматривает строительство автопарковки с ливневой канализацией и системой стоков дождевой воды, а также устройство подпорных стен из габионов для укрепления берега.

Около пляжной зоны построят деревянные дорожки, смотровые площадки и лестницы, установят более 70 лавочек, выполнят монтаж освещения.

Ранее сообщалось, что около 67 млн рублей выделено на благоустройство территорий в Дзержинске в 2023 году по программе ФКГС.

 

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Теги:
Дзержинск ФКГС
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