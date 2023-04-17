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Общество

Ремонт пяти объектов Первомайской ЦРБ завершат до конца 2023 года

25 апреля 2023 15:23  [69] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт на пяти объектах Первомайской ЦРБ завершится до конца 2023 года. Об этом сообщили в нижегородском Минздраве.

По информации ведомства, уже к середине мая работы выполнят в зданиях Сатисской и Рогожской врачебных амбулаторий. Здесь происходит укладка новой плитки, а также обновление настенных покрытий, замена окон и дверных блоков.

Предстоящим летом ремонт начнется в двух ФАПах Первомайской ЦРБ:  в д. Петровка и с. Шутилово.

Кроме того, запланированы ремонтные работы в педиатрическом отделении центральной районной больницы.

Главврач Первомайской ЦРБ Людмила Федюнина отметила, что на ремонт пяти объектов медучреждения выделено  18 млн рублей.

Как ранее сообщал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, в текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения будет выполнен ремонт на 293 объектах капитального строительства медицинской инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что Давид Мелик-Гусейнов оценил ход ремонта поликлиники Кстовской ЦРБ. ЦРБ в Красных Баках признана лучшей в Нижегородской области по качеству пищеблоков.

 

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Теги:
Здравоохранение Первомайский г.о.
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