Новогорьковская ТЭЦ снизила объемы сброса сточных вод благодаря модернизации водоподготовительной установки Общество

Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" снизила объемы сброса сточных вод и загрязняющих веществ после проведения второго этапа реконструкции водоподготовительной установки.

В начале 2022 года в химическом цехе станции были введены в эксплуатацию три новые противоточные технологические цепочки обессоливания воды номинальной производительностью 300 куб. м/ч взамен морально устаревших прямоточных. Благодаря применению современной технологии водоочистки по итогам работы в 2022 году станция снизила объем сточных вод по сравнению с 2021 годом на 191,8 тыс. куб. м или на 6,6%. При этом выработка обессоленной воды за тот же период возросла на 619,4 тыс. куб. м (9,8%). Одновременно ввод нового оборудования позволил сократить количество загрязняющих веществ в сточных водах: сульфатов на 42 т (8,2%), кальция на 10,5 т (6,4%), железа на 46 кг (5%).

Реализованный инвестиционный проект стоимостью 138 млн рублей без НДС стал вторым этапом реконструкции водоподготовительной установки Новогорьковской ТЭЦ. В 2017 году в химическом цехе станции было установлено пять противоточных блоков обессоливания воды общей производительностью 600 т/час.

"В общей сложности проведенная в два этапа реконструкция сократила годовые объемы сброса сточных вод станцией на 460 тыс. тонн, и это благоприятно скажется на экологической ситуации в городе Кстове", – отметил директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов.