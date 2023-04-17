Финал Всероссийской олимпиады школьников по географии проходит в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде в выставочном центре "Пакгаузы" стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. На него приехали более 250 учащихся из 75 регионов страны, в том числе 7 нижегородцев.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, финал олимпиады состоит из трёх туров, которые пройдут в течение недели: теоретический, практический и умение работать с географической картой. Практику ребята будут отрабатывать на местности с помощью специальных приборов - и смогут увидеть самые значимые достопримечательности города.

Призёры олимпиады смогут поступить на профильные факультеты вузов без вступительных испытаний, или же им будет засчитано 100 баллов за ЕГЭ по географии.

Финал олимпиады организовали Минпросвещения РФ, Минобрнауки Нижегородской области и Мининский университет. Региональным оператором проведения ВСОШ в Нижегородской области выступает Региональный центр развития талантов "Вега".