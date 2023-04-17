Нижегородский "Водоканал" преодолел период паводка в штатном режиме Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Период весеннего паводка нижегородский "Водоканал" преодолел в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба компании, заранее проведённая работа по усилению контроля за очисткой и дезинфекцией сооружений на водопроводных станциях позволила сохранить высокое качество питьевой воды, подаваемой в дома нижегородцев, при значительном ухудшении качества исходной воды, забираемой из рек.

Ежегодно в весенний период в реках, являющихся источниками водоснабжения Нижнего Новгорода, качество воды ухудшается. Начавшееся в марте в средней полосе России потепление привело к активному снеготаянию в Нижегородской области. Сотрудниками Нижегородского водоканала была заблаговременно выполнена техническая проверка состояния гидротехнических и водоочистных сооружений, обеспечен резерв необходимых для очистки воды реагентов. Водолазами были обследованы оголовки, через которые производится забор воды для очистки и подачи в городские водопроводные сети.

Особое внимание в период весеннего паводка отводится усилению работы по очистке и дезинфекции сооружений на водопроводных станциях, дозированию необходимых для очистки воды реагентов. В ежедневном режиме отслеживается состояние водоводов, коллекторов и кабельных линий, которые могут быть затоплены талыми водами. Лабораторный и производственный контроль на водопроводных станциях, где вода проходит все необходимые стадии очистки, максимально усилен.

"В период весеннего паводка сотрудники лаборатории Слудинской водопроводной станции проверяют качество воды несколько раз в день. В зависимости от результатов данных проверок, мы принимаем соответствующие меры. Например, изменяем количество применяемого коагулянта, флокулянта и аммиачной воды. При необходимости увеличивая дозирование, повышаем качество обеззараживания во время озонирования, хлорирования или обработки ультрафиолетом. Благодаря нашему контролю и оперативным действиям нижегородцы могут не сомневаться в том, что независимо от внешних факторов получат питьевую воду, соответствующую всем современным гигиеническим нормам и требованиям", - рассказал начальник Нагорного цеха водоснабжения, в который входят водопроводные станции Слудинская и "Малиновая гряда", Дмитрий Панков.

Особый режим работы Нижегородского водоканала в период весеннего паводка не сказался на выполнении аварийных и плановых работ по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения. Они проводились в обычном режиме. Как и в любое время года спецтехника и аварийно-ремонтные бригады АО "Нижегородский водоканал" в период весеннего паводка находились в состоянии круглосуточной готовности и в случае необходимости незамедлительно производили все ремонтные работы.