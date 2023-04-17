Биржа ссылок для продвижения сайта

Изменения в работе алгоритмов поисковых обязывают искать новые подходы в продвижении ресурсов в интернете. Последние несколько лет упор делается на наращивание ссылочной массы.

Постоянные перемены

Работа алгоритмов поисковых систем всегда вызывает вопросы, и сео раскрутка сайта заключается в том, чтобы подстроиться под изменения. Тенденция в выходе в топ поиска сайтов с текстами, отвечающими в более полной мере на запросы пользователей. Высокие требования и к ссылкам, которые должны быть естественными.

Не имея полной информации, специалисты по СЕО постоянно экспериментируют и между ними возникают споры относительно эффективности того или иного подхода. И касаются споры, в том числе и ссылочного продвижения и способов его реализации. И в этом случае многие вопросы решаются путем заказа ссылок с помощью бирж. В качестве примера можно привести биржу zenlink.ru.

Что представляет собой ссылочное продвижение

Принцип ссылочного продвижения прост – оставив ссылку на свой ресурс, владелец проекта получает постепенное продвижение в выдаче. Ссылочная масса делится на две части:

· ссылки на внешние ресурсы;

· ссылки внутри сайта.

Еще один критерий разделения ссылок:

· бесплатные;

· платные.

Практика показывает, что крауд маркетинг на заказ более выгодный вариант, т.к. специалисты разработают стратегию и реализуют её. Не нужно искать человека, удостоверяться в его компетенции. Ниже рассмотрим, в чем заключается разница между ними.

Бесплатные и платные ссылки

Бесплатные ссылки позитивно воспринимаются поисковыми системами, но получить их затруднительно и нужно много времени. Предлагается ряд инструментов для их получения:

· ссылки между сайтами;

· регистрация в каталогах;

· размещение ссылок на форумах, сайтах форумах;

· репосты – способ работает, если пользователям понравилась информация, и они желают ею поделиться с другими.

Платные ссылки продает биржа ссылок для продвижения сайта. За плату биржа представит действующие качественные ссылки. Данный способ получения ссылок лучший вариант. Конечно, пользователи могут договариваться сами между собой, но тогда процесс затягивается на неопределенный срок и вложения в сайт не окупают себя. Среди особенностей бирж:

· предоставление списка сайтов;

· в списки включают проверенные сайты с подходящими параметрами, чтобы исключить претензии со стороны поисковых систем;

· предлагаются временные и вечные ссылки.

Вечные ссылки имеют преимущества – предоставляется гарантия на их работу, располагаются они на тематическом сайте и они размещаются в тематических текстах. Вечные ссылки размещают там же, где можно заказать отзывы. Временные ссылки обходятся дешевле, и нужны тем, кто делает продать партию товара или услуг, к продвижению которых не собирается возвращаться.

Сайты участники

Задача биржи сделать так, чтобы владельцы сайтов нашли друг друга и имели взаимовыгодные условия для сотрудничества. В ссылочном продвижении участвуют донор и реципиент.

Сайт-донор передает ссылки - сайт реципиент передает их. Донор должны обладать определенным авторитетом. Поисковые системы умеют различать сайты, которые созданы специально для наращивания ссылочной массы. Подобные проекты не имеют веса, и пользователи в реальности не могут там получить информацию. И использование ссылок с таких сайтов способно даже принести вред. В качестве примера приведем ситуацию, когда нужно заказать отзывы в интернете. Отзывы размещают или на специализированных проектах для обсуждения различных товаров или услуг или на сайтах, где эти услуги или товары предлагаются.

Реклама. ИП Зыкин Андрей Евгеньевич. zenlink.ru

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