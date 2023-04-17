Парламентский день нижегородского Заксобрания прошел в ННГАСУ Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Парламентский день нижегородского Заксобрания прошел в ННГАСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты регионального парламента, представители правительства Нижегородской области, застройщики и представители дорожно-строительных и жилищно-коммунальных организаций региона.

Работа была организована по трем секциям: кадры для жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, состояние и перспективы развития дорожной отрасли на территории региона и проблемы подготовки кадров в строительной отрасли.

"Сегодня очень остро стоит проблема дефицита специалистов на территории Нижегородской области. Мы решили затронуть три отрасли: строительную, жилищно-коммунальную и дорожную, поскольку они наиболее близки студентам нижегородского строительного университета. Студенты смогли задать вопросы, касающиеся будущего трудоустройства. Ребята живо интересовались как попасть на практику, стажировку, что для этого нужно сделать, какими хотят видеть будущих сотрудников представленных отраслей, и как вообще строить карьеру в данных сферах", - рассказал председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

В ходе обсуждения тема подготовки кадров для строительной отрасли стала одной из главных.

"Решили, что пора создавать проектные команды из активных и заинтересованных студентов, которые смогут работать с застройщиками. Сюда же будут относиться и студенческие строительные отряды. В рамках экспертного совета комитета мы отработаем с застройщиками возможность привлечения студентов к благоустройству и строительству, чтобы у заинтересованной молодежи формировалось начальное представление об этой работе и нарабатывался опыт", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Кроме того, депутаты ЗСНО и представители правительства приняли решение создать рабочую группу с министерством транспорта, на которой приоритетным направлением работы станет организация практики для студентов и подготовка актуальной программы для учащихся в новом учебном году. Вместе с этим, будут возобновлены семинары по подготовке общественных контролеров за качеством проводимых дорожных работ в Нижегородской области.

"Парламентские дни в высших учебных заведениях полезны как для студентов и преподавателей, так и для самих депутатов и представителей правительства. Нам удается глубже погрузиться и разобраться в проблемах и предложить новые совместные решения – получается интересный и полезный диалог. Это важно, поскольку мы ведем беседы с нашими будущими специалистами и хочется максимально помочь им стать грамотными и высококлассными профессионалами своего дела. Именно сегодня мы сделали шаг на пути к решению кадровой проблемы в представленных отраслях", - резюмировал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в стратсесии Молодежного парламента в Сарове.