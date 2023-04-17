Трубы оцинкованные ППУ с ОДК – это трубы, которые изготавливаются по уникальной технологии и покрываются пенополиуретановой оболочкой. Эта оболочка выполняет функции теплоизоляции. Если сравнить этот вариант с традиционными, то первый вариант позволяет сохранять до 50% тепла.
Что касается преимуществ, то у труб ППУ их немало и перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит на них обратить внимание. Мы не будем перечислять все достоинства и выделим основные, например,
Но отдельного внимания заслуживает то, что можно контролировать влажность с помощью специальной системы ОДК.
Что касается сферы применения, то с каждым годом становится все больше направлений, где без таких труб никаким образом не обойтись. К примеру, ППУ труб могут использоваться не только в промышленности, но и в быту. Их могут использовать для обустройства паропроводов и теплосетей, прокладки хладоводов и технологических трубопроводов.
Специалисты советуют использовать подобные трубы в том случае, если нужно создать хорошую теплоизоляцию без применения каких-то дополнительных элементов. Трубы ППУ идеально для этого подходят.
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