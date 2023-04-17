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Трубы оцинкованные ППУ

25 апреля 2023 18:46  [64]

Трубы оцинкованные ППУ с ОДК – это трубы, которые изготавливаются по уникальной технологии и покрываются пенополиуретановой оболочкой. Эта оболочка выполняет функции теплоизоляции. Если сравнить этот вариант с традиционными, то первый вариант позволяет сохранять до 50% тепла.

Основные преимущества изделия, на которые стоит обратить внимание

Что касается преимуществ, то у труб ППУ их немало и перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит на них обратить внимание. Мы не будем перечислять все достоинства и выделим основные, например,

  1. Долговечны. Как показывает практика, такие трубы можно использовать больше 30-ти лет. Все дело в том, что пенополиуретан не портится и не подвержен гниению. Даже если труба будет использоваться в условиях с резким перепадом температур, то с ней ничего не произойдет, т.к. металлические части трубы тщательно защищены.
  2. Высокий уровень теплоизоляции. Добиться такого результата позволяет пенополиуретан. У минеральной ваты коэффициент теплопроводности намного выше, чем у пенополиуретана. Именно поэтому он так отлично сохраняет тепло.
  3. Монтировать такие трубы быстро и не требуются какие-то дополнительные навыки. Не стоит забывать, что основа таких труб – это сталь. Этот материал идеально сочетается с другими металлами и собрать трубопровод не составит труда.

Но отдельного внимания заслуживает то, что можно контролировать влажность с помощью специальной системы ОДК.

Где такие трубы используются?

Что касается сферы применения, то с каждым годом становится все больше направлений, где без таких труб никаким образом не обойтись. К примеру, ППУ труб могут использоваться не только в промышленности, но и в быту. Их могут использовать для обустройства паропроводов и теплосетей, прокладки хладоводов и технологических трубопроводов.

Специалисты советуют использовать подобные трубы в том случае, если нужно создать хорошую теплоизоляцию без применения каких-то дополнительных элементов. Трубы ППУ идеально для этого подходят.

Почему ППУ трубы стоит приобрести у нас?

ТП «Север» - компания, которая занимается производством подобных конструкций, а также продает их по доступной цене. Никто не спорит о том, что приобрести трубы можно где угодно, но многие выбирают именно нас и вот по каким причинам:

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