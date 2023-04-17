Медаль "За отвагу" вручили добровольцу из Нижнего Новгорода

Медаль "За отвагу" вручили участнику СВО, добровольцу из Нижнего Новгорода, сообщает военный комиссариат Нижегородской области.
Награда была вручена нижегородцу по Указу Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции.
Как отметил в ходе торжественного вручения награды военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, "наш земляк своим трудом и подвигом доказал, что своих в беде мы не бросаем". "Медаль "За отвагу" - это награда, которую вручали нашим дедам и прадедам в годы Великой Отечественной войны. И я горд, что сегодня она украшает грудь нашего добровольца", - отметил Сергей Агафонов.
Доброволец в свою очередь отметил, что гордится наградой и сделает "все, чтобы она была не последней". "Рад, что Родина оценила мои заслуги, и что я не посрамил память своих дедов", - добавил он в заключение.
Напомним, что набор граждан для заключения контракта в Вооруженных силах РФ был объявлен по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности государства. Контракт с Министерством обороны РФ могут заключить граждане, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 18 лет. Срок контракта – от 1 года и более.
Министерство обороны обеспечивает контрактников ежемесячным денежным довольствием в размере не менее 204 тыс. рублей при нахождении в зоне СВО и дополнительными выплатами за воинские успехи.
На время действия контракта гражданину предоставляется целый набор социальных льгот и гарантий: собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.
Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.
В Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный, уникальный механизм поддержки семей военнослужащих – военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.
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