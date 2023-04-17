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Общество

Медаль "За отвагу" вручили добровольцу из Нижнего Новгорода

25 апреля 2023 18:52  [83] Общество

Медаль "За отвагу" вручили участнику СВО, добровольцу из Нижнего Новгорода, сообщает военный комиссариат Нижегородской области.

Награда была вручена нижегородцу по Указу Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции.

Как отметил в ходе торжественного вручения награды военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, "наш земляк своим трудом и подвигом доказал, что своих в беде мы не бросаем". "Медаль "За отвагу" - это награда, которую вручали нашим дедам и прадедам в годы Великой Отечественной войны. И я горд, что сегодня она украшает грудь нашего добровольца", - отметил Сергей Агафонов.

Доброволец в свою очередь отметил, что гордится наградой и сделает "все, чтобы она была не последней". "Рад, что Родина оценила мои заслуги, и что я не посрамил память своих дедов", - добавил он в заключение.

Напомним, что набор граждан для заключения контракта в Вооруженных силах РФ был объявлен по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности государства. Контракт с Министерством обороны РФ могут заключить граждане, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 18 лет. Срок контракта – от 1 года и более.
Министерство обороны обеспечивает контрактников ежемесячным денежным довольствием в размере не менее 204 тыс. рублей при нахождении в зоне СВО и дополнительными выплатами за воинские успехи.

На время действия контракта гражданину предоставляется целый набор социальных льгот и гарантий: собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

В Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный, уникальный механизм поддержки семей военнослужащих – военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.

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Теги:
Медали СВО
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