Более 100 тысяч георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы в Нижегородской области

Фото НРО ВОД Волонтеры России

Более 100 тысяч георгиевских лент раздадут в преддверии Дня Победы в Нижегородской области, сообщает НРО ВОД "Волонтеры России".

По традиции акция по раздаче георгиевских ленточек стартовала 25 апреля. Завершится она 9 Мая и охватит все районы Нижегородской области. Ленточки также будут переданы в школы, культурны и социальные учреждения.

Уже сегодня на центральных площадях и улицах в районах региона можно было видеть волонтеров, раздающих георгиевские ленточки. Цвета ленточки - биколор оранжевого и черного цветов, означающий "дым и пламень" - символы военной доблести и славы.

В Нижнем Новгороде центральной точкой проведения акции стала улица Большая Покровская.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина отметила, что георгиевская ленточка стала неотъемлемым символом праздника Победы. "И проводя эту акцию мы отдаем дань памяти и уважения подвигу героев", - добавила она, выразив сожаление, что люди не придают особого значения правильному ношению ленты - крепят на машинах, рюкзаках и иными неприемлемыми способами.

Отметим, что вместе с ленточкой выдается и памятка, в которой рассказывается об истории георгиевской ленты и правилах ее ношения. Так, среди возможных форм крепления - бантик, конвертик, петелька с нисходящими концами или в форме буквы "Z".

Добровольцы также посетят образовательные организации и проведут уроки памяти "Георгиевская лента – символ воинской славы", в ходе которых расскажут об истории появления и становления этого символа воинской славы и её роли в современном обществе. Кроме того, будут организованы обучающие мастер-классы по правильному ношению ленты.



СПРАВКА:

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.

29 декабря 2022 года был принят Федеральный закон №579-ФЗ "О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому за георгиевской лентой закрепляется статус символа воинской славы России, что влечет за собой применение мер административной и уголовной ответственности за её осквернение.