Евгений Костин: Жители видят, что от их голоса зависит, какие объекты будут благоустроены в первую очередь Общество

Собрание депутатского объединения партии "Единая Россия" состоялось 25 апреля в городской Думе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Гордумы.

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин рассказал депутатам о том, как проходит месячник по благоустройству территории Нижнего Новгорода.

Традиционно работы в городе начались с очистки дорог от песка и грязи, сбора мусора, прочистки сетей ливневой канализации. После таяния снега проводится акарицидная обработка озелененных территорий. В период месячника на территории города планируется очистить от мусора более 25 млн кв. м газонов, отремонтировать более 360 детских площадок, 40 спортивных комплексов, более 380 контейнерных площадок, покрасить ограждения и малые архитектурные формы. На территориях районов запланирован спил более 1700 сухих и аварийных деревьев, обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и разбивка новых клумб к 9 Мая, другие работы. В рамках месячника с территории города планируется вывезти более 110 тыс. куб. м мусора.

В ходе обсуждения депутаты более подробно остановились на теме ямочного ремонта дорог, который в этом году планируется провести на площади порядка 108 тыс. кв. м. Так, председатель городской Думы Олег Лавричев обратил внимание администрации города на неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров на ул. Мельникова-Печерского, в том числе около женской консультации.

Заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин попросил обратить внимание на изношенный внешний вид деревянных ограждений вокруг домов так называемой народной стройки, которых на территории Автозаводского района насчитывается около 400. По словам депутата, они нередко выходят на центральные улицы – Янки Купалы, Лескова – и портят впечатление от района.

Депутаты городской Думы также ознакомились с мероприятиями, планируемыми на территории Нижнего Новгорода в рамках ежегодного фестиваля «Столица закатов» в 2023 году. О музыкальных, гастрономических и культурных мероприятиях программы депутатам рассказала директор АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800» Софья Юдина.

«Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Хорошо, что вы приглашаете современных популярных артистов, выступления которых могут привлечь в Нижний Новгород гостей из других городов. «Столица закатов» воспринимается нижегородцами с большим позитивом, они к нему привыкли очень ждут. Здорово, что его проведение продолжается и после празднования 800-летия», – отметила председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина.

При обсуждении вопроса депутат Павел Пашинин предложил расширить представленность на фестивале мероприятий, посвященных русской культуре. Депутат Роман Пономаренко в свою очередь обратил внимание на доступность локаций фестиваля для маломобильных групп населения, предложив более тщательно продумать логистику их перемещения людей с инвалидностью.

Олег Лавричев сообщил, что в программу «Столицы заката» вошел фестиваль песни имени Бориса Мокроусова «На Волге широкой…», который планируется провести в августе на площадке «Ракушки».

Также темой обсуждения на собрании стало всероссийское онлайн-голосование за объекты в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которое стартовало 15 апреля и будет проходить до 31 мая. Руководитель депутатского объединения, заместитель председателя городской Думы Евгений Костин призвал коллег активнее включиться в данную работу и как можно больше информировать нижегородцев о возможностях выбрать объекты будущего благоустройства.

«Смысл проекта «Формирование комфортной городской среды» не только в обновлении общественных пространств и дворовых территорий, а в том, что жители лично, своим голосом участвуют в принятии решений. Они видят, что от их пожеланий зависит, какие объекты будут благоустроены в первую очередь», – считает Евгений Костин. Он добавил, что в Нижегородской области участие в голосовании приняли уже около 70 тыс. человек.

«Важно, что сейчас практически все объекты благоустройства убраны. Депутатское объединение тщательно следит за этим. Субботники, которые проходили 22 апреля, были в том числе на объектах ФКГС. Например, центральной площадкой общегородского субботника стал парк Пушинка, благоустроенный в 2020 году», – подчеркнул руководитель депутатского объединения.

Евгений Костин рассказал, что в Нижегородской области как в пилотном регионе в этом году реализованы нововведения в процедуре голосования: «После того, как гражданин проголосовал за тот или иной объект, он может предложить свою территорию для будущего благоустройства через геотаргетинг или описание. Эта информация станет основой для администрации города при формировании списков объектов на будущее».

Также члены депутатского объединения приняли решение поддержать проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. В этом году региональное отделение партии организует традиционные акции: «Диктант Победы», «Подарок ветерану», «Звонок ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Цветы Победы», «Палисадники Победы», «Окна Победы», «Парад у дома ветерана», «Письмо Победы». Также в преддверии 9 Мая активисты партии и волонтеры приведут в порядок памятные места и объекты захоронений.

Кроме того, депутатское объединение обсудило повестку заседания городской Думы на 26 апреля и приняло решение консолидировано поддержать отчет главы города.