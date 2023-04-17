Три человека погибли в ДТП около Лыскова утром 26 апреля

Фото: прокуратура Нижегородской области
Три человека погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Лысковском районе утром 26 апреля.
Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, авария произошла на 488 км трассы М-7.
В результате двое взрослых и один ребенок погибли на месте.
Еще трое взрослых и ребенок с различными травмами были госпитализированы в Лысковскую ЦРБ.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
По информации прокуратуры Нижегородской области, прокурор Лысковского района уже прибыл на место ДТП для координации работы правоохранителей и выяснения причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли в ДТП на автодороге "Выездное-Дивеево-Сатис".
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