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Происшествия

Три человека погибли в ДТП около Лыскова утром 26 апреля

26 апреля 2023 09:08  [43] Происшествия
Фото: прокуратура Нижегородской области

Фото: прокуратура Нижегородской области

Три человека погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Лысковском районе утром 26 апреля.

Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, авария произошла на 488 км трассы М-7.

В результате двое взрослых и один ребенок погибли на месте.

Еще трое взрослых и ребенок с различными травмами были госпитализированы в Лысковскую ЦРБ.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

По информации прокуратуры Нижегородской области, прокурор Лысковского района уже прибыл на место ДТП для координации работы правоохранителей и выяснения причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли в ДТП на автодороге "Выездное-Дивеево-Сатис".

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Теги:
ДТП Лысковский район
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