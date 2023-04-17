Волонтеры ищут пропавшего 13-летнего мальчика в Борском районе

Тринадцатилетний Женя Харламов пропал 25 апреля в Борском районе. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде "Волонтёр".
Согласно информации, подросток ушел из дома по ул. Октябрьская, 6 в поселке Большеорловское и назад не вернулся.
Основные приметы пропавшего подростка: рост 165 см, темные волосы, глаза карие.
Был одет в тёмно-синий спортивный костюм с белыми полосами, камуфляжную кепку, синие кроссовки.
Отмечается, что поиски шли всю ночь, пока безрезультатно. Также в ПСО "Волонтёр" пригласили всех неравнодушных нижегородцев присоединиться к поискам ребенка.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик пропал в Володарске.
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