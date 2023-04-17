Нижний Новгород вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга Экономика

Нижний Новгород за минувший год вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга.

Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, выступая 26 апреля на заседании Гордумы с отчетом о деятельности администрации города.

Так, собственные доходы муниципалитета за год увеличились почти 3 млрд рублей, а в целом доходы бюджета города - на 23 млрд, достигнув рекордной за последние годы величины 68 млрд рублей.

"К 2020 году рост доходов составил более 80%", - отметил мэр.

По словам Юрия Шалабаева, расходов было профинансировано на 69,8 млрд рублей, в том числе 22,4 млрд - за счет собственных городских средств, что на чуть более 3 млрд больше, чем в 2021 году. "При этом более половины расходов бюджета или 37 млрд рублей – это инвестиционные расходы", - добавил он.

Глава города сообщил, что уровень долговой нагрузки в Нижнем Новгороде продолжает сокращаться – за год он снизился до 71%.