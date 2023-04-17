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Экономика

Нижний Новгород вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга

26 апреля 2023 10:27  [60] Экономика

Нижний Новгород за минувший год вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга.

Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, выступая 26 апреля на заседании Гордумы с отчетом о деятельности администрации города.

Так, собственные доходы муниципалитета за год увеличились почти 3 млрд рублей, а в целом доходы бюджета города - на 23 млрд, достигнув рекордной за последние годы величины 68 млрд рублей.

"К 2020 году рост доходов составил более 80%", - отметил мэр.

По словам Юрия Шалабаева, расходов было профинансировано на 69,8 млрд рублей, в том числе 22,4 млрд - за счет собственных городских средств, что на чуть более 3 млрд больше, чем в 2021 году. "При этом более половины расходов бюджета или 37 млрд рублей – это инвестиционные расходы", - добавил он.

Глава города сообщил, что уровень долговой нагрузки в Нижнем Новгороде продолжает сокращаться – за год он снизился до 71%.

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Теги:
Муниципальный долг Юрий Шалабаев
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