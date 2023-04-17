Около 500 млн рублей было направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2022 году Общество

На ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2022 году в общей сложности было направлено 500 млн рублей, сообщил мэр Юрий Шалабаев во время своего выступления с отчетом в Гордуме.

По данным мэрии, всего были выполнены работы на 21 дорожном объекте общей площадью 135 тыс. кв. м.

Основные работы велись в рамках нацпроекта БКД. Кроме того, удалось дополнительно отремонтировать тротуары на ряде улиц в центре города: Большой Покровской, Горького, Звездинке и других.

На городских магистралях продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. В минувшем году выполнена модернизация более 70 светофоров, на основных проспектах введена "зеленая волна". В городе также появились светофоры на солнечных батареях для перекрестков, где не предусмотрено подключение постоянной сети.

Объём нанесения горизонтальной пластиковой разметки по итогам 2022 года составил более 200 тыс. кв. метров. Из них 150 тыс. кв. метров выполнены пластичными материалами.

Ранее сообщалось, что подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД.