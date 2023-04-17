Депутатов Гордумы Нижнего Новгорода будут увольнять за прогулы Политика

Депутатов Гордумы Нижнего Новгорода будут увольнять за прогулы Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 26 апреля одобрили внесение изменений в Устав города. Как уточнили в думской пресс-службе, основной правовой документ города приведён в соответствие с изменениями федерального законодательства "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Согласно информации, был дополнен перечень, на основании которого предусмотрено досрочное прекращение полномочий депутата городской Думы. В него включили новый пункт: отсутствие депутата без уважительных причин на всех заседаниях городской Думы в течение 6 месяцев подряд.

Помимо этого, из Устава города была исключена статья, которая предусматривает размещение на официальном сайте Гордумы сведений о доходах депутатов.

Так, в соответствии с требованиями федерального законодательства теперь представительные органы могут публиковать на сайтах обобщенную информацию о том, предоставлены ли депутатами соответствующие сведения в надлежащем виде.

Также в Устав города добавлена информация, что старостой сельского поселения может быть назначено лицо, не только проживающее нём, но и имеющее в собственности жилое помещение на его территории.