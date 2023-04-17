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Общество

Единовременную выплату Почётным ветеранам увеличили в Нижнем Новгороде

26 апреля 2023 13:59  [125] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Гордума Нижнего Новгорода на заседании 26 апреля утвердила увеличение единовременной денежной выплаты Почётным ветеранам. Данная выплата предоставляется за счёт средств городского бюджета.

Напомним, пожизненное звание "Почётный ветеран Нижнего Новгорода" присваивается горожанам, которые имеют общий трудовой стаж не менее 35 лет, либо стаж военной службы или службы в правоохранительных органах не менее 20 лет. Ещё одно важное условие - не менее 10 лет стажа общественной работы в ветеранских объединениях города.

Учитываются и личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, вклад в развитие города и активное участие в ветеранском движении после выхода на пенсию.

В городском департаменте по соцполитике рассказали, что действующий размер единовременной выплаты не повышался уже 15 лет - с 2008 года.

По решению депутатов Гордумы с 2023 года ее выплата увеличена с 5 000 до 10 000 рублей.

Согласно информации, звание Почётного ветерана было присвоено 337 нижегородцам, среди которых 4 Героя Социалистического Труда и 4 академика. На сегодняшний день такой статус имеют 152 горожанина.

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Теги:
Ветераны Выплаты Гордума
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