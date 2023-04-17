Нижегородские клиенты "Росгосстраха" в первом квартале получили выплат по каско на 64 млн рублей Бизнес

Нижегородский филиал "Росгосстраха" с января по март 2023 года выплатил своим клиентам, застраховавшим в компании автомобили по каско, почти 64 млн рублей по страховым случаям. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя число страховых случаев выросло только на 7%.

Как пояснила директор филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области Вера Ранчинская, основная причина роста выплат — заметное подорожание значительной части запасных деталей и лако-красочного покрытия на автомобили. К тому же и сами владельцы стали дороже оценивать свои машины при заключении договора.

По словам директора нижегородского филиала, в первом квартале самая крупная выплата по каско превысила 5 млн рублей: клиент компании попал в дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Его машина получила такие повреждения, что эксперты признали ремонт нецелесообразным — классический "тоталь", владельцу выплатили страховое возмещение.

"Даже для автомобилиста, который сможет отремонтировать свою машину самостоятельно и знает каналы поставок недорогих запчастей, происшествие на дороге грозит серьезными расходами. Поэтому экономию на страховании каско в такой ситуации едва ли можно считать разумным и ответственным поведением, — говорит Вера Ранчинская. —Тем более, что сейчас есть много вариантов более доступного в плане цены каско с неполным покрытием — в нашей компании, наверное, одна из самых широких линеек таких продуктов для автомобилистов с разным уровнем дохода. Причем есть недорогие каско с франшизой, которая не применяется в случаях, когда собственник автомобиля не виноват в происшествии, и виновники известны".

Автовладельцы с личным транспортом в первом квартале втрое чаще обращались по каско в Нижегородский филиал "Росгосстраха", чем транспортные компании, средняя выплата по ним составила 171 тыс. рублей. Больше всего обращений было от автовладельцев из Сарова, Дзержинска и Арзамаса.

В сегменте грузоперевозчиков средняя выплата составила 163 тыс. рублей, в то же время суммы, затраченные даже на относительно небольшой ремонт, могут быть в несколько раз больше.

Так, более 1,43 млн рублей заплатил "Росгосстрах" станции технического обслуживания за ремонт автомобиля КамАЗ 2018 года выпуска. Авария произошла в Нижегородской области на трассе Шарья-Урень-Котлас: при объезде припаркованного вдоль обочины автомобиля водитель КамАЗа не рассчитал скорость, из-за чего его груженый тягач опрокинулся на левый борт. Более 1,5 млн рублей обошелся ремонт тягача Scania 2018 года выпуска: водитель Scania въехал в припаркованный у дома на одной из нижегородских улиц автомобиль.

"Седельные тягачи и автопоезда — это не просто автомобили, это неотъемлемая часть бизнеса грузоперевозчиков. А потому повреждения такой машины, по сути, наносят двойной ущерб: во-первых, на ремонт понадобятся серьезные средства. Во-вторых, из-за вынужденного простоя доход будет упущен, — отмечает Вера Ранчинская. — Поэтому полис каско, оформленный на грузовой автомобиль, это защита как имущества, так и транспортного бизнеса. К тому же многие автомобили находятся в лизинге, и речь идет еще и об ответственности перед лизингодателем. Многие клиенты нашей компании уже убедились в том, что "Росгосстрах" своевременно и качественно исполняет все взятые на себя обязательства даже в той непростой ситуации, в которой все мы теперь оказались".

Причиной подавляющего числа страховых случаев стала дорожная авария; 3,6% обращений были из-за противоправных действий третьих лиц (в частности, угоны и хищения). Еще двум застрахованным в компании автомобилям ущерб был причинен из-за непогоды.

Директор филиала старейшей страховой компании напомнила, что "Росгосстрах" в Нижегородской области находится в числе лидеров как по сборам по каско, так и по выплатам своим клиентам.