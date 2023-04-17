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Политика

Депутаты нижегородского Заксобрания встретились с делегацией Госсовета Татарстана

26 апреля 2023 15:21  [46] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты нижегородского Заксобрания встретились с делегацией Госсовета Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

С гостями из Казани встретилась исполняющая обязанности председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель председателя ЗСНО Денис Бакиев и председатель комитета регионального парламента по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Накануне встречи в Заксобрании, делегация посетила Сергачский и Бутурлинский округа, где административными центрами являются город Сергач и рабочий посёлок Бутурлино соответственно. В ходе визита гости наглядно познакомились с практикой взаимодействия административных центров с территориями. Итоги поездки подвели за круглым столом в Кремле.

"Мы постоянно обмениваемся опытом с коллегами из других регионов. Наиболее успешные практики берём в работу. Сегодня с коллегами из Татарстана делимся своими наработками по преобразованию муниципальных районов в округа. Эта работа заняла у нас почти 13 лет, а коллегам всё ещё только предстоит", - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

В Республике Татарстан на сегодняшний день насчитывается 956 муниципальных образований, большинство из них - сельские поселения, объединённые вокруг 84-х городов. Опыт Нижегородской области несмотря на то, что коллеги из Казани уже побывали в Перми и Оренбурге, ценен по многим причинам.

"Нам было необходимо своими глазами оценить уровень развития сельских и городских поселений после их преобразования. Наша цель, такая же, как и у нижегородцев, независимо от формы преобразования территорий – оказание населению государственных и муниципальных услуг на должном уровне. При этом главное, чтобы не снижалось их качество. Мы не только получили ответы на многие вопросы, но и пищу для размышления. В первую очередь, эффект от преобразований должно оценить наше население", - подчеркнул председатель комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Вместе с административной работой, гости из Казани познакомились с практикой внедрения соседских центров Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, в которых для людей разного возраста организуют досуг и предоставляют возможности для дополнительного обучения. В соседских центрах гостям рассказали о взаимодействии власти с территориальными органами общественного самоуправления (ТОС).

"В Республике Татарстан тоже функционирует более 400 ТОСов и, на мой взгляд, это один из действующих инструментов сближения избирателей с местной властью, когда бытовые проблемы известны изнутри. Вместе с нижегородскими коллегами мы обсудили необходимость сформулировать чёткие предложения в федеральное законодательство, регламентирующие деятельность ТОСов. И в ближайшее время будем работать в этом направлении", - сообщил Альберт Хабибуллин.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО наградили призеров межрайонной Спартакиады "ГТО - путь к успеху!".

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Теги:
Законодательное собрание МСУ
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