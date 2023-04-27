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Общество

Глеб Никитин: "В культуре нашего народа весна всегда была связана с началом полевых работ"

01 мая 2023 09:25  [81] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Праздником Весны и Труда.

"Дорогие нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В культуре нашего народа весна всегда была связана с началом полевых работ. Такие качества, как трудолюбие, смекалка, любовь к родной земле, россиянам передаются, можно сказать, генетически", - говорится в тексте поздравления.

"И сегодня мы чтим людей труда, говорим спасибо всем, кто вносит свой вклад в будущее Нижегородской области и России в целом. Благодаря вам в непростой период внешнеполитического давления удалось избежать негативных последствий для экономики региона. Получилось не только избежать спада, но и обеспечить небольшой рост. Многие предприятия осваивают новые ниши, реализуют различные проекты, развивают партнерские связи.

Отдельные слова благодарности - тем, кто своим трудом поддерживает наших ребят в зоне СВО. Много волонтеров по всему региону включилось в эту работу. Такая деятельность важна не только в практическом, но и духовном плане - в качестве моральной поддержки!

В Праздник Весны и Труда желаю всем здоровья и благополучия, профессионального роста и новых возможностей для самореализации! Пусть все получается на выбранном трудовом пути!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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