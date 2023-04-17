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Культура и отдых

Нижегородские музеи будут работать без выходных в майские праздники

26 апреля 2023 16:42  [62] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские музеи в период в дни майских праздников будут работать в изменённом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Так, филиалы НГИАМЗ будет работать в праздничные дни практически без выходных. В частности, музей-филиал "Нижегородский кремль" будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00. Исторический парк "Россия – моя история" (ул. Совнаркомовская, 13) будет работать с 11:00 до 18:00.

В других филиалах - Усадьбе Рукавишниковых (В.-Волжская набережная, 3), Техническом музее (Б.Покровская, 43), музее "Кладовка" (Б.Покровская, 8) и Игрушечном музее (Б. Покровская, 8, цоколь) выходными будут только 2 и 10 мая, в стальные дни с 29 апреля по 9 мая они будут работать с 11:00 до 18:00. В

Продажа билетов во всех филиалах НГИАМЗ прекращается за 1 час до закрытия.

Филиалы Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) в майские праздники также будет работать без выходных по следующему расписанию: 29 апреля - 1 мая - с 11:00 до 19:00, 2-3 мая – с 10:00 до 18:00, 4 мая – с 12:00 до 20:00, 5-7 мая – с 11:00 до 19600, 8 мая – с 10:00 до 18:00.

9 мая филиалы НГХМ будут работать в особом режиме:

- НГХМ|Русское искусство (Кремль, корп. 3) и НГХМ|Манеж (Кремль, корп. 1а) - с 13:00 до 18:00;
- НГХМ|Зарубежное искусство (Верхневолжская наб., 3), НГХМ|Искусство XX века (пл. Минина и Пожарского, 2/2) , НГХМ|Пакгауз (Стрелка, 21и) – с 12:00 до 18:00.

10 и 11 мая художественный музей будет закрыт. 

Русский музей фотографии (ул. Пискунова, 9а) будет работать без выходных с 11:00 до 19:00.

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Теги:
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